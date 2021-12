En medio de la pandemia, 2021 fue un año convulso para la industria musical extranjera y local. La falta de espacios laborales y los problemas de interacción con el público siguen siendo algunas de las principales trabas para los artistas a pesar de la reapertura de la cartelera que, en Chile y el mundo, ya comienza a tomar forma.

En medio de este dinámico año de aciertos y polémicas que parecen alcanzar aún más notoriedad, no fueron pocos quienes aprovecharon la coyuntura para reimpulsar sus carreras, mientras otros, al contrario, fueron víctimas de mediáticos pasos en falso.

A continuación, un repaso por algunos de los artistas que fueron al alza y otros que decayeron durante los últimos 12 meses, ya sea por motivos artísticos o ajenos al escenario.

Al alza

Olivia Rodrigo

Con 18 años de edad y un vasto recorrido en medios, Olivia Rodrigo remeció la industria con “Sour”, un disco que se convirtió en uno de los más escuchados de 2021 (la canción “drivers license”, por ejemplo, fue la más reproducida en Spotify, mientras que “good 4 u”, del mismo álbum, fue la cuarta). Por si fuera poco, la cantante y compositora estadounidense fue elegida por la revista Time como la artista del año.

Mon Laferte

2021 trajo dos nuevos álbumes de Mon Laferte: “Seis” y “1940 Carmen”. Por el primero, la chilena recibió el Grammy Latino al “Mejor Álbum Cantautor”, y ahora va a la pelea por el Grammy estadounidense en la categoría “Mejor Disco de Música Regional Mexicana” (la producción, se inspiró en Chavela Vargas y homenajea la música de raíz azteca). Pero no todo fue trabajo: la cantautora también anunció el embarazo de su primer hijo.

Adele

En octubre pasado, la inglesa regresó formalmente a la música de la mano de “30”, un álbum de estudio que ya es Disco de Oro en Chile (más de 3.500 copias vendidas). “Easy on me” fue la canción que la trajo de vuelta a la industria. “Adele nunca ha sonado más feroz”, reseñó la revista Rolling Stone, donde la placa recibió cinco estrellas. “30 es el mejor álbum de Adele hasta ahora”, agregaron sobre la artista, que este año también consolidó su divorcio.

Bad Bunny

A pesar que ahora es objeto de críticas a raíz de los contagios de covid-19 que causaron sus masivos conciertos en Puerto Rico, Bad Bunny, el artista más escuchado en Spotify a nivel global (más de 9.100 millones de reproducciones, superando a Taylor Swift y BTS), continúa conquistando el mundo. Días atrás debutó en Los Simpson, y no sólo eso: este año también debutó como luchador en la WWE. Y todo esto sin editar un solo disco este año.

Camila Moreno

Lo dijo en diálogo con BioBioChile meses atrás: “Artistas con gusto a nada, ya hay suficientes”. Y por lo mismo, en 2021 Camila Moreno no sólo agitó la agenda pública con sus comentarios en redes sociales o su mediática detención a manos de Carabineros, transmitida en vivo y en directo por TV abierta: también publicó “Rey”, título chileno que ha sido presentado por especialistas como el mejor disco chileno del 2021. “Todos los artistas que yo admiro profundamente siempre son personas que se han inmolado y que van a contracorriente, y que tienen una fuerza que los trasciende como individuos”, señaló Moreno, quien fue protagonista del primer concierto masivo realizado en Chile tras la pandemia del covid-19.

A la baja

Buddy Richard

Tras las brutales denuncias de violencia de género de dos exparejas contra Buddy Richard, el icónico exponente de la Nueva Ola chilena desapareció por completo de la agenda pública. El Paseo Peatonal que preparaba la municipalidad de Graneros con su nombre fue cancelado, y desde entonces, el artista ha debido dar explicaciones por su actuar contra la cantante de jazz Rita Góngora y la actriz y comediante argentina Beatriz Alegret. Hasta el gobierno, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) se refirió a las denuncias, interviniendo directamente para que no se realizara dicho tributo.

Cami

Tres meses estuvo alejada de redes sociales Cami, quien fue duramente criticada tras aparecer, durante uno de los peores momentos de la pandemia a nivel global, en una fiesta masiva y autorizada en Miami. Antes, en febrero, fue detenida por trasgredir las normas sanitarias en una “reunión clandestina” en el hotel W, en Las Condes. A raíz del hecho, la seremi metropolitana dictó un sumario sanitario en su contra, por transgredir una cuarentena obligatoria. Desde entonces, su presencia mediática disminuyó constantemente. Pero no todo fue negativo: también fue parte del homenaje latino a “The Year’s Model”, el célebre disco del cantautor Elvis Costello, quien alabó su versión de “La chica de hoy”.

Marilyn Manson​

Al menos seis exparejas, entre ellas Esmé Bianco y Evan Rachel Wood, acusaron a Marilyn Manson de abuso sexual, acoso sexual, torturas y violación. Desde entonces, la agenda laboral del otrora provocador se vino abajo: fue marginado de la serie The Stand y de la agencia de representación que lo manejaba. Él único que le tendió una mano fue Kanye West, quien lo invitó a uno de los shows de escucha del disco “Donda”, siendo esta su única actividad pública. Días atrás, la policía de los Ángeles, Estados Unidos, allanó su casa en medio de una investigación por las denuncias en su contra.

Travis Scott

Diez víctimas fatales, entre ellas un niño de 9 años, fue el trágico saldo que dejó el festival Astroworld, organizado por Travis Scott en referencia a uno de sus discos más célebres. Desde entonces, el rapero ha perdido contratos laborales al mismo tiempo en que arriesga demandas por mil millones de dólares, las cuales podrían dejarlo en la ruina. Tras la tragedia de noviembre, la mitad de los familiares de los fallecidos rechazó la oferta del músico de cubrir los costos funerarios. Los incidentes ocurrieron durante su presentación en el evento, y por lo mismo, también fue acusado de no haber atendido las alertas del público. “Detuve (el show) como un par de veces para asegurarme de que todos estuvieran bien. Realmente me aparto de la energía de los fanáticos como colectivo… Simplemente no escuché eso”, dijo.

DaBaby

“Idiotas, estúpidos, desagradables y adictos a la calle”. Así definió DaBaby a homosexuales y personas con VIH durante un show en Estados Unidos que terminó decretando su abrupto descenso. “Si hoy no apareciste con VIH, SIDA, cualquiera de esas enfermedades de transmisión sexual que te harán morir en dos, tres semanas, enciende tu teléfono celular”, dijo el rapero. Tras esta intervención, el músico fue repudiado por sus colegas. “Estoy sorprendida y horrorizada por los comentarios de DaBaby. Realmente no reconozco a la persona con que trabajé”, dijo Dua Lipa, con quien colaboró en “Levitating”, la quinta canción más escuchada del año en Spotify en el mundo.

J Balvin

No sólo se enfrascó en una disputa pública con Residente (ex Calle 13): recientemente, también fue criticado por no rechazar el galardón al Mejor Arista Afrolatino otorgado por los Premios del Entretenimiento Africano, título que recibió a pesar de no poseer dicha ascendencia. El momento más álgido, sin embargo, ocurrió en octubre, cuando fue acusado por la vicepresidenta de Colombia de publicar un videoclip con imágenes “machistas y misóginas”, donde aparece “domando” con sogas a mujeres afroamericanas disfrazadas de animales cuadrúpedos. Días después, tuvo que pedir disculpas incluso a su madre.