Como cada fin de año, Spotify liberó hoy los datos sobre las preferencias de consumo de los usuarios locales de la plataforma de streaming.

Este 2021, la música urbana volvió a predominar en el conteo de “streams”: el artista más escuchado en Chile fue Bad Bunny, seguido de Rauw Alejandro y Myke Towers.

La canción internacional con más reproducciones fue “DÁKITI” de Bad Bunny, mientras que en el circuito chileno fue “Dimelo Ma” de Pailita y Marcianeke, quien también ratificó su título como el artista nacional con más streams en lo que va del año.

Al talquino, le siguen Ak:420, Pablo Chill-e, Harry Nach y Santaferia. Mon Laferte, a su vez, se posicionó como la artista chilena más escuchada a nivel mundial. En el rótulo “Podcasts”, “Tomás va a Morir” se quedó con el primer lugar del ránking anual.

A nivel global

Top Artistas Globales: con más de 9.100 millones de streams este año, el rapero puertorriqueño Bad Bunny fue el artista con más reproducciones en 2021. La segunda artista fue Taylor Swift (# 2), seguida de BTS (# 3), Drake (# 4) y Justin Bieber (# 5).

Top Canciones Globales: La canción más reproducida de 2021 es “drivers license” de Olivia Rodrigo con más de 1.100 millones de reproducciones. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están “MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X (# 2) y “STAY (con Justin Bieber)” de The Kid Laroi (# 3). La cuarta canción más escuchada del año es otra de Olivia Rodrigo, “good 4 u” (# 4), seguida de “Levitating (feat. DaBaby)” de Dua Lipa (# 5).

Top álbumes mundiales: el álbum más reproducido a nivel mundial de 2021 es “Sour” de Olivia Rodrigo, seguido de “Future Nostalgia” de Dua Lipa (# 2) y “Justice” de Justin Bieber (# 3). Completan la lista de los mejores álbumes “=” de Ed Sheeran (# 4) y Planet Her de Doja Cat (# 5).

Programas de podcasts más populares: The Joe Rogan Experience ocupa el puesto número uno para los podcasts más populares del año a nivel mundial. En segundo y tercer lugar están Call Her Daddy (# 2) y Crime Junkie (# 3). El cuarto podcast más popular es TED Talks Daily (# 4), seguido de The Daily (# 5).

Para obtener más información, consulta For the Record de Spotify.

La experiencia #Mi2021EnSpotify

A partir de hoy, los usuarios inscritos podrán acceder a su experiencia #Mi2021EnSpotify personalizada exclusivamente en la aplicación móvil de Spotify (iOS y Android).

Acá están disponibles las playlists con el Top Canciones Chile 2021, Top Artistas Chile 2021 y el Top Mujeres Chile 2021. En el blog For the Record están disponibles los detalles del recuento.

Top 5 Artistas más escuchados en Chile durante 2021

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Myke Towers

J Balvin

Anuel AA

Top 5 Artistas Chilenos más escuchados en Chile durante 2021

Marcianeke

Ak4:20

Pablo Chill-E

Harry Nach

Santaferia

Top 5 Canciones más escuchadas en Chile durante 2021

Bad Bunny – DÁKITI

Bad Bunny – Yonaguni

Myke Towers – Bandido

Los Legendarios – Fiel

Bad Bunny, Rosalía – LA NOCHE DE ANOCHE

Top 5 Canciones de Artistas Chilenos más escuchados en Chile durante 2021

Pailita y Marcianecke – Dimelo Ma

Ak4:20 – Skyline

Marcianeke – Tussi Code Mari

Ak4:20 – Siempre Fine

Ak4:20 – Rata Tan Tan

Top 5 Álbumes más escuchados en Chile durante 2021

Bad Bunny – EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO

Bad Bunny – YHLQMDLG

KAROL G – KG0516

Rauw Alejandro – VICE VERSA

Rauw Alejandro – Afrodisíaco

Top 5 Álbumes de Artistas Chilenos más escuchados en Chile

Los Prisioneros – Colección Suprema

Paloma Mami – Sueños de Dalí

Santaferia – En el Ojo del Huracán

Los Tres – Grandes Éxitos

Chystemc – Techymuv

Top 5 playlists de Spotify más escuchados en Chile durante 2021

Éxitos Chile

MANSIÓN REGGAETÓN

This Is Bad Bunny

¡Viva Latino!

Reggaetón Viejito

Top 5 podcasts más escuchados en Chile durante 2021

Tomás Va A Morir

Horóscopo de Hoy

Caso 63

Weona Que Creici

Patriarcalmente Hablando

Top 5 episodios de podcast más escuchados en Chile durante 2021

Caso 63 – T1E1: La Historia con la que crecí

Caso 63 – T1E2: De Lorean

Caso 63 – T1E3: Pegaso

Caso 63 – T1E4: Efecto Garnier Malet

Caso 63 – T1E5: Sopa de Letras

Top 5 Artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

Bad Bunny

Taylor Swift

BTS

Drake

Justin Bieber

Top 5 Canciones más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

Olivia Rodrigo – drivers license

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

The Kid LAROI – STAY (with Justin Bieber)

Olivia Rodrigo – good 4 u

Dua Lipa – Levitating (feat. DaBaby)

Top 5 Álbumes más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

Olivia Rodrigo – SOUR

Dua Lipa – Future Nostalgia

Justin Bieber – Justice

Ed Sheeran – “=”

Doja Cat – Planet Her

Top 5 Podcasts más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Crime Junkie

TED Talks Daily

The Daily