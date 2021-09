Otra vez las nominaciones al Grammy Latino han causado polémica en la escena urbana continental. Y esta vez de la mano de dos referentes del género: Residente y J Balvin.

Ocurrió cuando el colombiano, por segundo año consecutivo, compartió sus raparos frente a las decisiones de los organizadores.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido”, señaló en redes sociales.

“Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, agregó.

Ante el debate que generó Balvin, el ex Calle 13 reaccionó enérgico por la misma vía: “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 Grammy?”, se preguntó en un video difundido en Instagram.

“Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron… C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers”, añadió.

También se refirió a la sugerencia de boicotear la ceremonia no asistiendo a ella: “O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los cojones?”

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades… Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, apuntó.

“Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot…”, dijo.

“Entonces, tienes que entender, José, es como si no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, o sea, a todo el mundo le gustan los hot dog”.

“Tu música es como si fuera un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, remarcó.

“Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante”, comentó Residente casi al final de su intervención. Por el momento, Balvin no se ha referido a los dichos de su colega.