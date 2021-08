A través de redes sociales, la cantante chilena Mon Laferte confirmó que está embarazada.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”, reveló mediante un video vía Instagram.

“Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más”, agregó.

A su vez, la cantante transparentó los sentimientos que le despierta la llegada de su hijo: “Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho y tengo que estar en reposo absoluto”, señaló.

“Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil. Ser mujer, estar en la industria y estar haciendo música, pasan muchas cosas atrás que no se cuentan”, apuntó Laferte, quien este año publicó su sexto álbum de estudio, titulado simplemente “Seis”.