Con una masiva asistencia se realizó el primer concierto en medio de la pandemia del covid-19 en Talcahuano, región del Bío Bío.

El evento se desarrolló en el espacio Marina de la comuna puerto, al aire libre y con todas las medidas de seguridad exigidas por la autoridad sanitaria, que se trasladó hasta el lugar para fiscalizar a los asistentes a este evento.

En ese contexto, según se informó desde la Seremi de Salud, no se dejó entrar a 7 personas que no tenían su esquema completo de vacunación contra el coronavirus y además a dos personas que no contaban con pase de movilidad.

El público fue llegando poco a poco, con pase de movilidad y entrada en mano para poder hacer ingreso sin mayores complicaciones. Alcohol gel, mascarillas y distancia física fue obligatoria. Así lo relataron los asistentes.

La autoridad sanitaria siguió de cerca el evento. Y respecto de los asistentes que no pudieron ingresar, la seremi de Salud subrogante, Isabel Rojas, confirmó que 7 personas no pudieron entrar a pesar de tener las entradas compradas, el motivo fue no tener el esquema de vacunación completo y derechamente no contar con el pase de movilidad.

El aforo total para este evento al aire libre y que contó con el espectáculo musical de Camila Moreno y Dulce y Agraz, fue de mil personas, entre público asistente y staff técnico.