Una fotógrafa argentina encontró una cámara que estuvo perdida seis años bajo el agua y con su tarjeta de memoria en excelente estado. La joven hizo una campaña en redes sociales para dar con los dueños del dispositivo.

La protagonista de esta historia es Milagros Castañeda, quien el fin de semana pasado estuvo de paseo en Esteros del Iberá, una reserva natural ubicada al noreste de Argentina. La fotógrafa encontró el objeto enterrado en una parte de una laguna que antiguamente estaba cubierta por el agua.

“Realmente fue una fuerte poder encontrarla debido a todas estas condiciones. Lo único que se veía era el arco de lente de esta cámara digital compacta y, efectivamente, era una cámara Sony”, dijo Castañeda en una entrevista con RadioLT7.

Joven halló una cámara que estuvo 6 años bajo el agua

Al llegar a su casa e investigar su hallazgo, la Castañeda descubrió que las fotografías fueron tomadas en septiembre de 2016 y en ellas se aparecía una sonriente pareja con un paisaje natural de fondo.

Al percatarse de que la memoria del equipo estaba intacta, recuperó las fotos y compartió su hallazgo en Twitter para dar con los dueños. No bastó mucho tiempo para que el post se hiciera viral y apareciera la pareja de las fotografías.

“Encontré en Esteros del Iberá una cámara que estuvo 6 años y medio bajo el agua, la tarjeta de memoria funciona, busco a esta familia para devolverles sus recuerdos”, escribió la fotógrafa en su cuenta de Twitter.

Poco después, una sobrina de la pareja, identificada como Nazarena, reconoció a sus familiares en las imágenes y rápidamente se contactó con Milagros. “Necesitamos esas fotos, no lo pueden creer”, comentó la mujer al canal trasandino TN.

“Fue una locura, me imaginé que mis amigos iban a apoyar la búsqueda, pero en un par de horas se había disparado de una forma que me sorprendió muchísimo. En menos de seis horas una chica me comentó ‘mi tía’ y me mandó una foto actual de la pareja que yo estaba buscando”, contó la fotógrafa a RadioLT7.

Según la joven, los novios visitaron la reserva en 2016 y la cámara se les perdió tras prestarla. Uno de los hechos que sorprendió a Milagros fue que la tarjeta de memoria funcionara pese a estar sumergida bajo el agua durante varios años.