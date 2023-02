Un usuario de TikTok de Nueva Zelanda pasó un bochorno al confundir una camiseta de Chile. El hombre pensó que la palabra "Chile" se refería a una expresión urbana popular en inglés ante algo cuestionable y no al país

Aunque nos duela un poco el orgullo, Chile no es un país especialmente famoso en el mundo y probablemente por lo mismo es que a este neozelandés de origen fiyiano se le vino a la mente otra cosa cuando vio el nombre de nuestra nación escrito en una camiseta.

Una secuencia viralizada en TikTok muestra cómo Atu Maves, quien vive en Nueva Zelanda, hace un comentario sobre la camiseta roja de un hombre en el supermercado.

“Oh mi Dios, amo la camiseta de ese hombre”, dice, añadiendo que le encanta la leyenda que dice “Chile”.

Sin embargo, él pensaba que la palabra “Chile” – que pronuncia como “chail” en el video- se refería a una expresión urbana que en inglés se dice ante algo cuestionable o incómodo.

Esta expresión se volvió más popular cuando la cantante Nicki Minaj hace un tiempo dijo: “ummm chile, anyways”, ante el comentario desubicado de un sujeto durante una transmisión en vivo.

Neozelandés avergonzado ante su error con “Chile”

Tras enterarse de su error, el hombre avergonzado se disculpó dando cuenta que en realidad era una camiseta de Chile, el país.

“El país de Chile”, dice Maves mientras se cubre el rostro con ambas manos.

Pero nuestros compatriotas en los comentarios se lo tomaron con humor.

“Me encanta que cada vez que pasa algo relacionado con Chile en un Tiktok, la mitad de Chile aparece en los comentarios”, dijo un usuario.

“Dijiste Chile y no Chili, así que fuiste perdonado automáticamente”, “Al fin alguien dice ChilE y no Chili”, “Somos el mejor país de Chail”, “No te preocupes, no nos enojamos, saludos desde Chail”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Finalmente, en su cuenta de Instagram, el hombre se dio cuenta que su video se viralizó entre los chilenos y expresó con humor su sentir.

“Este video llegó a Chile y ahora los neozelandeses y los chilenos saben que soy estúpido. Como la mierda. Viva Chile”, escribió Atu Maves en una historia.