El Titanic es sin duda una de las embarcaciones más emblemáticas de la historia, no solo por su inmenso tamaño, sino que también por su trágico final en las aguas del Atlántico. Ahora, un inédito video del barco grabado en 1986 salió a la luz y muestra sus ruinas en el fondo del mar.

Las imágenes fueron publicadas esta semana por el Instituto Oceanográfico Woods Hole de Estados Unidos. En ellas se observan los restos del icónico gigante que fue inmortalizado en la película homonimia del director James Cameron.

El video fue grabado en julio de 1986 con las cámaras del submarino tripulado Alvin y con las de otro aparato similar, Jason Junior, operado de forma remota.

En los registros, publicadas en la cuenta de YouTube del instituto oceanográfico, se observan los restos de la embarcación, cubierta de herrumbres y plantas marinas, entre otras cosas.

El vídeo fue grabado en una expedición que permitió que el ojo humano viera por primera vez los restos de la embarcación, que se dirigía desde Southampton (Inglaterra) hasta Nueva York (Estados Unidos) y se hundió en el Atlántico norte en abril de 1912, dejando unos 1.500 fallecidos.

La proa, que sirvió de escenario en la película de Cameron a una romántica escena entre Rose, protagonizada por Kate Winslet y Jack, encarnado por Leonardo DiCaprio, se observa nítidamente en el video, casi intacta a pesar del pasar de los años.

In celebration of the @TitanicMovie 25th anniversary, we’ve got another #Titanic treat for you: previously-unreleased footage from the #RMSTitanic shipwreck, filmed by #HOVAlvin and #ROVJasonJr. Sign up for the YouTube premiere this Weds 2/15 at 7:30pm ET: https://t.co/lIQLqsu3MF pic.twitter.com/qoTn59X1fV

— Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) (@WHOI) February 13, 2023