De qué partido son los constituyentes y cómo se distribuyen dentro de la Convención Constitucional

A pesar de que muchos colectivos llegaron a la Convención Constitucional mediante alianzas, formando listas y agrupaciones, estas se han ido modificando. Ahora es cada vez más importante saber de qué partido o lista son los convencionales constituyentes, ya que comenzó el proceso de votación de normas en general, en el pleno del organismo.

Desde el pasado martes, el pleno de la Convención Constitucional comenzó la votación en general de algunas normas, las que necesitan un quórum especial para ser aprobadas, por lo que es importante conocer de qué partido son los constituyentes en ejercicio.

En concreto, las ideas planteadas necesitan la aprobación de al menos 103 votos, es decir 2/3 del total de los convencionales. Para lograrlo, serán necesarios acuerdos entre grupos políticos, sobre todo de los constituyentes de derecha que solo cuentan con 37 escaños dentro del órgano.

¿De qué partido son los constituyentes originalmente?

Entre el 15 y 16 de mayo del 2021 se realizó el proceso de votación para elegir a los integrantes de la Convención Constitucional, donde se presentaron 1.374 candidatos para ocupar los 155 puestos dentro del organismo.

Originalmente, la Convención quedó formada por cinco listas multitudinarias (Apruebo Dignidad, Lista del Apruebo, Lista del Pueblo, Vamos por Chile e Independientes No Neutrales), más 12 listas locales, 10 representantes de pueblos originarios y un candidato electo, completamente independiente.

Sin embargo, al pasar el tiempo, fueron varios los convencionales que abandonaron sus listas o grupos, con el fin de unirse a otros o para trabajar como independientes.

También está el caso de Rodrigo Rojas Vade, electo por la Lista del Pueblo y que dejó de asistir a las sesiones y trabajos de la Convención tras conocerse una serie de mentiras en torno a su enfermedad.

¿De qué partido son los constituyentes de izquierda?

Al momento de comenzar a presentar propuestas y realizar trabajos dentro de las comisiones respectivas, los colectivos de izquierda presentaron diferencias y comenzaron a separarse y formar nuevos grupos de trabajo dentro de la Convención Constitucional.

Vocería de Los Pueblos

La Vocería de Los Pueblos (VDP) es una agrupación conformada por la ex Lista del Pueblo, los Independientes con Lista, que luego pasaron a llamarse Movimientos Sociales Constituyentes y los Pueblos Originarios.

La Lista del Pueblo, tras varias renuncias, terminó convirtiéndose en el Pueblo Constituyente, conformado por:

Dayyana González (D3) Ivanna Olivares (D5) Daniel Bravo (D5) Lissette Vergara (D6) Camila Zárate (D7) Tania Madriaga (D7) Marco Arellano (D8) María Rivera (D8) Alejandra Pérez (D9) Natalia Henríquez (D9) Manuel Woldarsky (D10) Giovanna Grandón (D12) Ingrid Villena (D13) Francisco Caamaño (D14) Loreto Vallejos (D15) Elsa Labraña (D17) Fernando Salinas (D18) Francisca Arauna (D18) César Uribe (D19)

Movimientos Sociales Constituyentes:

Alejandra Flores (D2) Cristina Dorador (D3) Janis Meneses (D6) Carolina Vilches (D6) Alondra Carrillo (D12) Alvin Saldaña (D15) Gloria Alvarado (D16) María Elisa Quinteros (D17) Bastián Labbé (D20) Vanessa Hoppe (D21) Manuela Royo (D23) Elisa Giustinianovich (D28)

Pueblos Indígenas:

Francisca Linconao (Pueblo Mapuche) Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche) Elisa Loncon (Pueblo Mapuche) Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) Adolfo Millabur (Pueblo Mapuche) Victorino Antilef (Pueblo Mapuche) Alexis Caiguan (Pueblo Mapuche) Isabel Mamani (Pueblo Aymara) Luis Jimenez (Pueblo Aymara) Eric Chinga (Pueblo Diaguita) Félix Galleguillos (Pueblo Atacameño) Wilfredo Bacian (Pueblo Quechua) Isabel Godoy (Pueblo Colla) Fernando Tirado (Pueblo Chango) Tiare Aguilera (Pueblo Rapa Nui) Margarita Varas (Pueblo Kawashkar) Lidia González (Pueblo Yagan)

Apruebo Dignidad

Por otro lado, el Frente Amplio, con 16 miembros dentro del organismo constituyente, realizó su campaña previa junto al Partido Comunista (PC) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en el pacto Apruebo Dignidad.

Pero al pasar el tiempo y el proceso de trabajo interno, se han ido desmarcando y sus propuestas y votaciones han ido por lados separados.

Frente Amplio:

Jeniffer Mella (Ind – D5) Mariela Serey (Convergencia Social – D6) María José Oyarzún (Revolución Democrática – D7) Jaime Bassa (Ind – D7) Tatiana Urrutia (Revolución Democrática – D8) Daniel Stingo (Ind- D8) Giovanna Roa (Revolución Democrática – D10) Fernando Atria (Ind – D10) Constanza Schönhaut (Convergencia Social – D11) Beatriz Sánchez (Ind – D12) Ignacio Achurra (Convergencia Social – D14) Damaris Abarca (Ind – D15), Christian Viera (Ind – D17) Amaya Alvez (Ind – D20) Aurora Delgado (Ind – D24) Yarela Gomez (Ind – D27)

Chile Digno (PC y FRVS):

Carolina Videla (PC – D1) Hugo Gutiérrez (PC – D2) Ericka Portilla (PC – D4) Hernán Velasquez (FRVS – D3) Valentina Miranda (PC – D8) Bárbara Sepulveda (PC – D9) Marcos Barraza (PC – D13) Nicolás Núñez (FRVS – D16) Paola Grandón (FRVS – D17) Roberto Celedón (Ind – D17)

Lista del Apruebo

La Lista del Apruebo realizó campaña en conjunto previo a los sufragios, sin embrago ya dentro de la Convención, el Colectivo del Apruebo (PRO, PPD, DC, Independientes), el Colectivo Socialista (PS e independietes) y Lista del Apruebo, tomaron caminos separados.

El Partido Socialista (PS), que cuenta con miembros del partido e independientes, cambió su nombre a Colectivo Socialista, compuesto por:

Maximiliano Hurtado (PS – D4) Carlos Calvo (Ind – D5) María Trinidad Castillo (Ind – D5) Claudio Gómez (Ind – D6) César Valenzuela (PS – D9) Jorge Baradit (Ind – D10) Patricio Fernández (Ind – D11) Malucha Pinto (Ps – D13) Matías Orellana (PS – D15) Adriana Cancino (Ind – D16) Ricardo Montero (PS – D18) Andrés Cruz (Ind – D20) Ramona Reyes (PS – D24) Pedro Muñoz (PS – D24) Mario Vargas (PS – D25) Julio Álvarez (PS – D26) Tomás Laibe (PS – D27)

Colectivo del Apruebo:

Miguel Botto (Ind – D6) Bessy Gallardo (PRO – D8) Rodrigo Logan (Ind – D9) Felipe Harboe (PPD – D19) Luis Barceló (PPD – D21) Fuad Chahín (DC – D22) Eduardo Castillo (PPD – D23)

Lista del Apruebo:

Jorge Abarca (Ind – D1) Agustín Squella (Ind – D7) Renato Garín (Ind – D14)

Independientes por una Nueva Constitución

Si bien llegaron a la Convención Constitucional con el nombre de Independientes No Neutrales, cambiaron su nombre a Independientes por una Nueva Constitución con cambios mínimos dentro de sus integrantes:

Guillermo Nammor (D4) Patricia Politzer (D10) Benito Baranda (D12) Juan José Martín (D12) Paulina Valenzuela (D14) Carolina Sepúlveda (D19) Tammy Pustilnick (D20) Javier Fuchslocher (D21) Lorena Céspedes (D23) Gaspar Domínguez (D26)

¿De qué partido son los constituyentes de derecha?

Vamos por Chile, el colectivo que agrupó a todos los convencionales de la derecha de la política chilena mantiene los 37 integrantes originales.

Evópoli, Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Republicanos e independientes de derecha conforman el grupo que no alcanzó los 51 escaños necesarios para obtener 1/3 del total de constituyentes, y de esta manera tener opción de vetar ciertas materias.

A pesar de mantenerse unidos dentro de la Convención en temáticas y votaciones, pueden diferenciarse en distintos colectivos.

Independientes RN y Evópoli:

Álvaro Jofré (D2) Ruggero Cozzi (D6) Raúl Celis (D7) Bernardo de la Maza (D8) Bernardo Fontaine (D11) Hernán Larrain Matte (D11) Patricia Labra (D18) Cristián Monckeberg (D10) Luis Mayol (D23) Manuel Ossandón Lira (D12) Geoconda Navarrete (D27) Bárbara Rebolledo (D17) Luciano Silva (D20) Angélica Tepper (D23) Roberto Vega (D5) Paulina Veloso (D21)

Unidos por Chile:

Jorge Arancibia (Ind – D7) Rodrigo Álvarez (UDI – D28) Eduardo Cretton (UDI – D22) Constanza Hube (UDI – D11) Katerine Montealegre (UDI – D26) Pollyana Rivera (Ind – D1) Ricardo Neumann (Ind – D16) María Ubilla (Ind – D25)

Un Chile Unido:

Carol Bown (UDI – D15) Marcela Cubillos (UDI – D11) Claudia Castro (Ind – D14) Alfredo Moreno Echeverría (Ind – D17) Felipe Mena (UDI – D24) Pablo Toloza (UDI – D3) Arturo Zuñiga (UDI – D9)

Chile Libre:

Teresa Marinovic (Partido Republicano – D10) María Letelier (UDI – D10) Martín Arrau (UDI – D19) Rocío Cantuarias (Ind – D20) Ruth Hurtado (Ind – D22) Harry Jurgensen (RN – D25)

Sin grupo, lista, partido o colectivo

Por último, por motivos como no sentirse representados o como el caso de Rodrigo Rojas Vade, hay 7 convencionales que no perteneces a ningún grupo, lista, partido o colectivo:

Constanza San Juan (D4) Cristóbal Andrade (D6) Rodrigo Rojas Vade (D13) Loreto Vidal (D20) Helmuth Martínez (D23) Adriana Ampuero (D26) Mauricio Daza (D28)

¿De qué partido son los constituyentes actualmente?

Tras más de 6 meses de trabajo en la Convención Constitucional y divisiones internar entre las listas originales, actualmente se puede ver un nuevo mapa que explique de qué partido son los constituyentes:

¿Cuántos votos necesita una norma para ser aprobada?

Para que una norma de carácter constitucional sea aprobada, debe tener al menos 103 votos a favor. De esta manera, si el pleno de la Convención la está discutiendo de manera general, esta pasará a ser revisada de forma particular.

Si se encuentra en la segunda etapa (particular) y logra los 103 votos, será norma dentro de la propuesta constitucional que será objeto de un plebiscito obligatorio.

Los artículos que sacan menos de 103 votos, pero más de 77, es decir, mayoría simple, vuelven a la comisión respectiva para que esta realice cambios si es que se trata del proceso de discusión general.

Si la votación era de carácter particular, la idea constitucional queda rechaza.

Por último, en el caso de no obtener los 77 votos, la norma queda rechazada y no se puede seguir discutiendo, tanto de manera general como en particular.