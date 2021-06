Constituyentes PS se autodefinen como "Colectivo Socialista" y se declaran antineoliberales

Los constituyentes se inclinan por el fin del sistema económico neoliberal, aceptarán el cuórum de ⅔ y quieren “abandonar las lógicas del Congreso”, definiéndose como “Colectivo Socialista”, para evitar ser identificados como “bancada” ya que quieren tomar distancia de lo que ocurre en el parlamento. Equipos técnicos del Partido Socialista estarán facilitando asesorías jurídicas y temáticas, pero su timonel, Álvaro Elizalde, afirma que los y las convencionales actuarán “con su debida autonomía”.

“El lenguaje crea realidades” reza el concepto, y también lo creen en la interna de los constituyentes electos bajo el alero del Partido Socialista. Los y las 15 convencionales — de los cuales cinco son independientes— han decidido abandonar el concepto de “Bancada Socialista”, y han adoptado de facto el título de “Colectivo Socialista”.

Así lo explica la constituyente electa por el distrito 13, Malucha Pinto: “Hemos estado justamente reflexionando en torno a darle un modo de organización distinto a la asamblea, algo que se diferencie del Congreso. Por lo tanto, estamos cuestionando profundamente la palabra “bancada” y acercándonos a “colectivo”. Estamos muy contentas y contentos con esto”.

Maximiliano Hurtado, convencional electo por el distrito 4, agrega que esto responde a “superar la lógica de la política tradicional, por cierto. De abandonar también las lógicas que se viven en el Congreso Nacional, entendiendo que la tarea es diferente y que los tiempos políticos que vivimos son diferentes. Además que el lenguaje construye realidades, por lo tanto plantearse con el nombre o denominación de “bancada” era algo que en general no quisimos hacer”.

En añadidura, existiría otro sentido práctico detrás de esto: “La denominación de colectivo y de socialista en sí misma encierra siempre la posibilidad de que personas que no sean necesariamente electas por el Partido Socialista se sientan convocados por un nombre como ese. Por tanto, uno esperaría a que eventualmente ese nombre se mantuviera aún cuando se incluyera a personas que no están electas bajo la lista del Partido Socialista, si es que eventualmente avanzamos a eso”, explica el mismo Hurtado, quien milita en el Partido hace ocho años y es reconocido entre los parlamentarios de la tienda por su rol de asesor legislativo.

Claudio Gómez, abogado independiente electo en el distrito 6, asevera que esta denominación no fue un acuerdo; surgió de forma natural. No se ha discutido, pero sienten que “bancada no sonaba bien, porque no somos un congreso. Salió naturalmente ese concepto. En la interna lo usamos”.

Esto también es secundado por Andrés Cruz, abogado, exfiscal y convencional por el distrito 20: “Es correcto, no va a ser bancada. Nos vamos a definir como “Colectivo Socialista”. Esto responde a la necesidad de diferenciarse de una bancada propiamente tal, y además que hay muchos independientes dentro del grupo, que fueron electos y que mantienen su condición de independientes. Yo soy del grupo de los independientes, por tanto expresaba de mejor manera el contexto dentro del cual nos situábamos dentro de una Convención Constitucional, que hay que diferenciarla claramente de lo que constituye la forma tradicional en la que se realiza la actividad política dentro del contexto del parlamento”.

Asimismo, integrantes de este “colectivo” indican que no han tenido conversaciones en torno a si se compaginarán las discusiones que vayan surgiendo durante el transcurso de la Convención con las bancadas de diputados y senadores socialistas.

En esa línea, el mismo Cruz señala que no se descarta llegar a conversar, pero esto no puede afectar el rol de los convencionales: “Tal vez el día de mañana no se descarta la posibilidad de poder conversar. De ahí a llegar a acuerdos, falta mucho, pero habrán cosas que se discutan en el parlamento que indudablemente pueden tener repercusión en la convención y viceversa”.

Y añade: “Existe una libertad de acción completa para quienes fuimos elegidos como independientes”.

En conversación con Radio Bío Bío, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, corrobora esta idea, afirmando que, si bien los convencionales elegidos socialistas comparten valores y principios, actuarán con “la debida autonomía, y lo más importante, promoviendo el diálogo y el acercamiento con otros convencionales que consideran que es fundamental avanzar o transitar de la actual Constitución, que consagra el estado subsidiario, a una constitución que consagre el estado social y democrático de derecho”.

Adriana Cancino es la única constituyente en situación de discapacidad, y fue electa en el distrito 16 por cupo independiente. Dice que de momento no se ha conversado este tema, pero se muestra abierta a escuchar todas las voces, aunque guarda su posición de independiente: “Nosotros tenemos que ser los representantes de la gente, la voz del pueblo, más que de un partido político. A mi se me eligió para eso, para ser la voz y no solo una mirada. Ver lo que realmente le convenga al país”.

Aspectos clave

Los 15 convencionales electos recién se están conociendo y conversando de los distintos temas, y durante esta semana a partir del día lunes se reunirán para tomar definiciones más concretas.

En la discusión del reglamento, que primará durante el inicio de la Convención, hay casi un total acuerdo en que se deberá mantener los ⅔ de cuórum constituyente, cosa de “respetar los acuerdos” y entregar una señal de estabilidad.

“Yo estoy a favor de mantener los ⅔, ese fue el acuerdo que se llegó para los efectos de llevar a cabo esta elección. Eso fue lo que se le dio a conocer a la ciudadanía para que emitiera un sufragio. Eso fue lo que muchos manifestamos también, con esas condiciones nos presentamos, y la verdad no me parecería transparente cambiar ese cuórum con posterioridad. La ciudadanía ya lo validó y lo tuvo en cuenta al emitir su sufragio. Cambiarlo me parecería delicado”, advierte Andrés Cruz, quien es doctor en derecho y postuló con cupo independiente a la Convención.

Por su lado, Claudio Gómez ve como “inoficioso o innecesario” modificar los dos tercios: “Creo que no existe ningún sector que pueda bloquear o vetar los contenidos constitucionales. En ese sentido, no veo razón de ser modificada esta regla”.

Todos los constituyentes consultados por Radio Bío Bío indicaron que buscarán terminar con el sistema económico neoliberal. Sobre esto, extiende Elizalde: “Sin lugar a dudas (que existe ese consenso). La Constitución actual ha sido una camisa de fuerza, que ha impedido cambios profundos para avanzar en justicia social en nuestro país. En todo caso, los convencionales elegidos por nuestra lista van, obviamente, defender esos valores, porque son por todos ellos compartidos, pero reitero, ellos van a actuar con completa autonomía sobre la base de la discusión en el terreno de la constitución”.

Sin embargo, hay aspectos que algunos consideran que pueden tomar mayor tiempo de discusión dentro del colectivo, como es el sistema de gobierno y la descentralización.

Equipos técnicos

En el ámbito técnico y jurídico, varios constituyentes señalan que se apoyarán en el Instituto Igualdad, centro de estudios del Partido Socialista que organiza talleres de trabajo y capacitación.

Sin embargo, Pinto indica que también hay un trabajo importante de parte de los equipos de campaña de cada convencional. En su caso, por un lado, opera con su gabinete, y por otro, con colectivos feministas: “Estamos abriéndonos a toda la consejería, a todos los consiglieri, podríamos llamar, para tener distintas opiniones, distintas miradas y después tomar las propias conclusiones”.

“El Instituto Igualdad va a jugar un rol importante, tiene equipos técnicos que han elaborado distintas propuestas, pero serán los convencionales los que decidirán cuáles de estos instrumentos utilizan y cuáles son los que les sirven para la tarea que van a desarrollar”, finaliza Elizalde.