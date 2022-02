Convencionales de Vamos por Chile divididos tras votación de normas: grupo se declaró "en reflexión"

Luego de que se aprobaran en general 14 de los 16 artículos del informe de sistema de justicia de la Convención Constitucional, algunos convencionales de Vamos por Chile dijeron que esto "es perjudicial" y que tomarán acciones declarándose en "reflexión".

Tras aprobarse 14 de los 16 artículos en general del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia en la Convención, un grupo de convencionales de Vamos por Chile se declararon “en reflexión” tras la votación de estas normas.

“Lo que pasó ayer es muy grave, llevamos siete meses escuchando de que esto se va a moderar. Creemos que tenemos que tomar medidas al respecto de aquí en adelante, pero en ningún caso abandonar la defensa de las ideas que representamos y menos a quienes nos han elegido”, enfatizó la convencional de la UDI, Carol Bown en conversación con BioBioChile.

A esto agregó que durante esta semana explicarán a qué se refieren con estar “en reflexión” y quienes son los convencionales de esta coalición que se suman a esto.

Recordemos que la Convención Constitucional comenzó este martes a las 23:30 a votar el informe sobre los sistemas de justicia, aprobando durante la sesión, 14 artículos en general y rechazando dos normas: sobre acabar la inamovilidad de jueces y sobre ejecución de resoluciones.

“Lamentamos mucho lo que ha ocurrido en la primera votación del Pleno, en el que se han alcanzado en la votación en general, artículos muy dañinos para nuestro sistema jurídico. En primer lugar creemos que el que se hayan establecido variedad de sistemas jurídicos, habrán distintas formas de juzgar a personas y hay mucha confusión al respecto para la ciudadanía. Me parece que no es bueno, divide a los chilenos en vez de unir”, indicó Bown en un punto de prensa.

Así también, la convencional por La Araucanía, Ruth Hurtado, señaló que “lo más perjudicial es que se aprueba un sistema de justicia paralelo, uno nacional y otro indígena, además no sabemos si va a ser un sistema único indígena o según cada uno de los pueblos”.

Convencionales que no se suman a esta “reflexión”

La constituyente que se refirió a este tema, fue la exministra de Educación Marcela Cubillos, quien dijo a través de su cuenta de Twitter que “no comparto. Fuimos elegidos para estar ahí y representar a los miles de chilenos que tienen derecho a que su voz sea escuchada. Somos minoría, saldrá un mal proyecto y será la ciudadanía la que evaluará y votará. En Venezuela la derecha abandonó. Acá al menos yo: NO”.

Así también el convencional por el distrito 22, Eduardo Cretton, escribió en sus redes sociales: “que quede CLARO: pese a que no tenemos nada que hacer en la CC, yo al menos no me iré y seguiré dando todas las peleas tanto dentro como fuera de la convención”.

Finalmente, el convencional por el distrito 10, Cristián Monckeberg, al ser consultado sobre esta “reflexión” de algunos constituyentes de Vamos por Chile, dijo que “yo no sé cual es el sentido de una reflexión, no tengo idea, pero es un llamado de atención de que aquí somos 154, no 110 o 104, que son los que se necesitan para los 2/3. Entendiendo que somos minoría, pero que podemos aportar”.