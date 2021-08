Helmuth Martínez tras renunciar a la Lista del Pueblo: "Me debo a la gente que me eligió"

El convencional independiente por el distrito 23, región de la Araucanía, Helmuth Martínez, anunció esta decisión a través de una misiva la noche de este viernes. En esta entrevista exclusiva a Radio Bío Bío explica sus razones: “La Lista del Pueblo ya no representa precisamente lo que son los valores locales de mi territorio, y yo me debo a mi electorado”.

Anunció a través de una carta su renuncia a la Lista del Pueblo. ¿Qué le llevó a tomar esta decisión?

“Sí, efectivamente, el día de hoy tomé la decisión de hacer pública una decisión que ya era así desde un inicio de alguna manera. Yo doy cuenta que no estoy participando de La Lista del Pueblo como instancia, quizá, de definición política. Yo en su oportunidad, y lo digo así en la declaración pública que hice, como convencional en su momento partícipe de una lista que era una fusión de lista, eran dos listas, La Lista del Pueblo y Elige Independiente”.

“Obviamente uno adscribe a una declaración de principios, situación que hasta el día de hoy yo sigo sosteniendo de alguna manera, porque son lineamientos generales que no obedecen, sin embargo, a una ideología o contenido de algún grupo, conglomerado ni menos la posibilidad de un partido político. Siempre me he presentado como candidato independiente y autónomo en mis decisiones”.

“Por lo mismo, decidí hacerlo público y este era el momento. Pude hacerlo antes, pero al final uno elige los momentos. Esto venía así desde un principio y decidí explicitarlo, para que contribuya a mi trabajo de constituyente. Hoy yo estoy en pleno trabajo desde un inicio en la comisión de estructura orgánica dentro de Reglamento, matriz dentro de la Convención”.

“Así también, quiero destacar que hasta ahora mis compañeros celebraron mi decisión, la respetaron y me apoyaron”.

La semana pasada anunciamos en BioBio que se conversaba en la interna de La Lista tomar una decisión en conjunto al respecto. ¿Por qué no fue así?

“Eso obedece a las lógicas de independencia de cada uno de los convencionales constituyentes. En mi caso lo hice presente porque entiendo que se ha formado una relación entre nosotros, de constituyentes. Nosotros veníamos de una lista que tenía ciertas afinidades. Yo también respeto la independencia de los colegas constituyentes que pueden estar en igual o distinta situación a la mía. Obedece a las sumas de independencia que somos hoy, que no obedecemos a un ideario político o prácticas políticas, precisamente porque cada uno es independiente y toma sus decisiones en el momento oportuno”.

¿Cómo tomó el anuncio del lanzamiento de campañas parlamentarias y presidenciales de La Lista del Pueblo?

“Como ya dije anteriormente, no soy parte de esas definiciones. Creo que ellos tienen la posibilidad de hacerlo, en eso no voy a interferir. Tienen el derecho legítimo como cualquier conglomerado o agrupación que tiene pretensiones, puede hacerlo. digamos. Esa no es mi línea, yo fui candidato independiente, y esa es mi labor y a eso me voy a atener. Si hay algún grupo como La Lista Del Pueblo u otros candidatos independientes que se están lanzando como candidatos a presidente u otro tipo de elecciones, tienen todo el derecho de hacerlo. Esto aporta a la diversidad que puedan tener los ciudadanos para elegir tal o cual cargo de elección popular. En ese sentido no puedo valorar ni positiva ni negativamente, sino que están en todo su derecho de hacerlo”.

Loreto Vidal, Camila Zárate, Elisa Giustinianovic, “Tía Pikachu”. ¿Qué pasa?

“Lo que estamos haciendo y viviendo ahora es expresión de lo que somos. Somos candidatos independientes que de alguna manera nuestro fin era representar a nuestro electorado. Representar realidades. Yo en su momento fui candidato y ahora un constituyente que representa, también, a personas del sur, de provincias. Yo siempre valoro mucho lo que es la costa Araucanía, en esa región. Siempre voy a representar esos valores, que son locales”.

“Cada uno tendrá también su propia realidad, y que eventualmente si conflictúan de alguna manera o ven que el estar o no o el ser asociados como en mi caso a un grupo que no representa precisamente lo que son los valores locales, yo me debo a mi electorado. Si bien soy candidato independiente, tengo mi autonomía y he sido respetado por mis colegas, y me he sentido respaldado. Siempre voy a hacer caso a mi electorado, y eso no lo voy a perder nunca de vista. Siempre seré fiel al electorado que me trajo a la Convención. Eso nunca lo perderé de vista y será mi principio matriz”.

“Seguramente otros colegas tomaron la misma decisión en base a lo mismo. Evaluando lo que es el trabajo constituyente. Todo esto lo hago con el fin de conducir lo mas fielmente posible a mi electorado y al trabajo que fui mandatado, que es ser constituyente y elaborar una nueva constitución, siempre representando los intereses de la gente en general y del electorado que confió en mí”.

“Desde un inicio mi disposición es a trabajar y a dialogar, a contribuir a este proceso. Mi capacidad completa la estoy poniendo en el trabajo en la comisión de Reglamento. Yo en su momento conté con patrocinios de la misma lista, si podemos llamarlo así. Porque La Lista del Pueblo es una cosa y los constituyentes somos otra”.

¿Cómo ve el futuro en la Convención? ¿Lo ve con esperanza?

“Yo veo un futuro promisorio, uno bueno, en el evento que seamos capaces de llegar a consensos y representar fielmente los intereses genuinos de la ciudadanía hoy día. Por eso hago esta declaración, ya que de alguna manera puede contribuir a mi trabajo como constituyente, y así no verme relacionado a campañas políticas e intereses. Mi interés hoy no es político partidista. Mi interés es construir una nueva constitución en base a lo que Chile entero está esperando, una constitución que responda al Chile actual, al Chile de hoy”.