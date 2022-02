"Todos los días me cuestiono qué hago acá": los descargos de Arrau tras primeras votaciones en la CC

El convencional de Vamos por Chile, Martín Arrau, cuestionó las 14 iniciativas del informe de la Comisión de Sistema de Justicia que se aprobaron en la Convención Constitucional. "Todos los días me cuestiono qué hago acá, pero por supuesto que fuimos electos y vamos a estar hasta el final. Pero es un deber que tenemos, pero siendo muy consciente, lo que quiero aclarar es que la sensación de ayer fue brutal", enfatizó Arrau.

El convencional de Vamos por Chile, Martín Arrau, hizo sus descargos respecto de las 14 iniciativas que se aprobaron en general en la Convención Constitucional, señalando que la “sensación de ayer fue brutal” e incluso se cuestionó sobre qué hace en el órgano constituyente.

Recordemos que ayer se respaldaron 14 de los 16 artículos del informe de la Comisión de Sistema de Justicia, rechazándose las normas sobre: acabar la inamovilidad de jueces y sobre ejecución de resoluciones.

Cabe mencionar que un grupo de convencionales de Vamos por Chile se declaró “en reflexión” tras la votación de estas normas, donde algunos se mostraron a favor y otros dijeron que pese a que son minoría seguirán “dando la pelea”.

“Todos los días me cuestiono qué hago acá, pero por supuesto que fuimos electos y vamos a estar hasta el final. Pero es un deber que tenemos, pero siendo muy consciente, lo que quiero aclarar es que la sensación de ayer fue brutal. Siempre se nos dijo tranquilos, que con los 23 va a haber moderación, las cosas más locas no van a quedar en la Constitución, pero ayer, de las 16 iniciativas, 14 se aprobaron con cosas muy brutales que la gente no logra entender”, precisó el convencional Arrau.

A esto agregó que “tenemos que ver cómo comunicarle mejor a la ciudadanía para que se haga cargo de este proceso, porque son los que van a votar. Son temas complejos, son temas que cuesta que la ciudadanía se meta. Que la ciudadanía salga del matinal, salga de si el Presidente se va a comprar una casa más grande o más chica, y se preocupe si va a haber múltiples sistemas judiciales”.

Proceso de “reflexión”

En un punto de prensa realizado durante esta tarde, la convencional Carol Bown, acompañada de sus pares Rocío Cantuarias (UDI-Evópoli) y Teresa Marinovic (IND-Partido Republicano), se refirió a este proceso de “reflexión” que habían anunciado y afirmó que no dejarán sus puestos en la Convención Constitucional.

“Nos parece que no es posible pretender bajarle el perfil a lo ocurrido ayer, se dijo mucho que los 2/3 eran una garantía y que en el Pleno se moderarían ciertas propuestas. Eso no fue así”, sentenció Bown.

Así también invitó a “los miembros de la Convención Constitucional a reflexionar sobre la gravedad de lo ocurrido. La reflexión tiene que ver con la gravedad de las normas aprobadas, ya está demostrado que no hay ninguna moderación y que se le está haciendo un daño al país. En todas las comisiones nos la estamos jugando por aportar, proponer y defender nuestras ideas. Seguimos comprometidos con promover nuestras ideas, aportar al debate y a que la gente sepa lo que la izquierda está aprobando”.

“Abandonar nuestras posiciones no está dentro de nuestras alternativas, fuimos electos y tenemos una responsabilidad”, enfatizó la convencional de la UDI.