El convencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade, conocido como “el pelao Vade”, confesó no estar enfermo de cáncer, pese a que constantemente relataba lo complejo y doloroso de su enfermedad a través de sus redes sociales.

Rojas Vade, vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), quien llegó al órgano de la mano de la Lista del Pueblo (fue uno de los fundadores del movimiento), realizó la confesión a través de su Instagram y aprovechó de pedir disculpas.

A través de sus redes y también en entrevistas el convencional electo por el distrito 13 había indicado que padecía leucemia linfoblástica mixta y que protestaba en las calles por una salud más justa para todos junto a un cartel que decía “No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile”.

En la última publicación de su Instagram el convencional manifestó: “La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”.

“Cuando tenia 29 años, me notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en este país, en ese momento se me cayó el mundo, pensé que mis seres queridos me iban a rechazar, sentí mucha vergüenza y dolor por el daño que podría traerle a ellos una noticia, que en ese tiempo era muy mal vista”, añade.

“Comprendo que no tuve la madurez ni los cojones para ser honesto al respecto y me arrepentimiento porque hoy ha traído dolor y daño a gente buena. Y ante todos, los que esta noticia les pueda traer desilusión o dolor, les quiero pedir perdón, al mismo tiempo que intento perdonarme a mi por todo el engaño que he sostenido durante todos estos años”, agrega también en el posteo.