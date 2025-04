El hallazgo de una antigua fotografía de estudiantes en un colegio ayudó a reunir a unos vecinos y amigos de la infancia luego de 85 años, todo gracias a la insistencia de uno de los hijos de ellos.

Un día cualquiera, Alistair el hijo de Jim Dougal se encontraba investigando la ascendencia de su familia cuando encontró una antigua fotografía de la clase de su padre, cuando probablemente solo tenía 8 años.

En el registro de 1936 se encontraban 32 niños pequeños, entre ellos Betty Davidson, amiga de Jim y quien también sería su antiguo amor, con la que se dirigía a la escuela de la mano.

El hombre, de ahora 96 años, recuerda que la foto fue realizada tres años antes que dejara el pueblo de Eyemouth en Escocia, lugar al que nunca volvió tras enlistarse en el ejército y comprometerse con su actual esposa Iris Gibbs, mientras estaba en un campamento militar en la localidad de Essex (lugar donde aún vive).

Antigua foto de colegio ayudó a reunir a amigos de la infancia

Por su parte, Betty permaneció en Eyemouth hasta 1950, momento en que conoció a su marido Alfred Davidson, con quien se trasladó a Yorkshire del Norte.

Tras el descubrimiento de la fotografía, la insistencia de Alistair y los vagos recuerdos de su padre le permitió averiguar qué había pasado con los otros niños de la imagen.

Así descubrió que aquellos niños habían viajado por todo el mundo, y que solo estaba viva Margaret MacCauley, que aún vive en la zona de Eyemouth y la amiga de su padre, quien también tiene 96 años.

Para localizarlos, Alistair publicó “una copia de la foto en un grupo de Facebook sobre el pasado de Eyemouth y pregunté si alguien podía ayudarme”, revela para BBC.

Pasaron algunos minutos para que la sobrina de Betty, Maureen Stevenson, publicara que uno de los niños era Betty, que estaba viva y viviendo en Yorkshire del Norte.

“Le escribí a Betty y en cuanto recibió la carta, me llamó. No solo eso, luego me envió una foto que tenía, después de todos esos años, de ella y mi padre juntos, junto con su hermana Wilhelmina tomada también alrededor de 1936”, cuenta.

Reencuentro después de casi 90 años

Así, la simple insistencia del hijo de Jim terminó con el reencuentro, casi 90 años después, de la foto de la infancia, la cual también recrearon. “Fue muy impresionante verlos así”, cuenta Alistair.

“Solía llamar a su puerta por las mañanas o él llamaba a la mía y solíamos ir juntos a la escuela”, recuerda Betty.

“Fue lindo volver a ponerme en contacto con mi amor de la infancia después de tantos años. Creo que era bastante tímido Jim, pero éramos buenos amigos”, sostuvo.

Por su parte, Jim describió el reencuentro como “fantástico”, recordando momentos junto a Betty.

“Vivíamos en lados opuestos de la calle en Eyemouth. Justo enfrente había una panadería y Betty vivía detrás. Solíamos ir juntos al colegio, jugábamos juntos… de todo”, mencionó.

“Es increíble que ella sea la última que queda y yo también. Es realmente increíble”, concluyó.