"Cazador de Volcanes" relata cómo esperó por 8 años para sacar la foto ganadora: "No podía ser mejor"

Francisco Negroni, conocido como el "Cazador de Volcanes", obtuvo el primer lugar en el concurso Storm Photos of the Year con una impresionante fotografía del volcán Villarrica. Tras ocho años de espera, logró capturar la imagen perfecta durante una tormenta eléctrica en La Araucanía en 2024. A pesar de los desafíos y la inversión en equipamiento, Negroni ha ganado 112 premios internacionales y se dedica a la fotografía, incluso organizando tours fotográficos.

Francisco Negroni es uno de los fotógrafos chilenos más destacados a nivel internacional, por sus espectaculares capturas de la naturaleza, de hecho, por lo mismo fue bautizado como el “Cazador de Volcanes”.

Su último reconocimiento internacional fue el primer lugar del Storm Photos of the Year, con una maravillosa fotografía del volcán Villarrica.

Una imagen espectacular, pero que para su captura demoró ocho años. En conversación con BioBioChile, el “Cazador de Volcanes” reveló los secretos detrás de esta fotografía y cómo logró sacarla.

Todo se remonta al 2015

Según relató, todo se remonta al 2015 para la erupción del volcán Villarrica. “Yo siempre me imaginé hacer una fotografía con el volcán Villarrica mostrando actividad, no en erupción, mostrando actividad, la actividad de siempre, iluminando las nubes, la noche, nubes lenticulares, etcétera, lo que sea. Cualquier fenómeno atmosférico junto a una tormenta eléctrica”, indicó.

Producto de su experiencia, siempre supo que una fotografía así sería maravillosa, por lo que desde el año 2016 comenzó a viajar al volcán cada vez que había pronóstico de tormentas eléctricas en la cordillera de la región de La Araucanía.

Durante este tiempo pasó de todo, desde días en los que sólo hubo lluvia, otros en los que el volcán no se lograba divisar, a otros donde simplemente, no pasó nada.

Pese a la mala suerte, igual aprovechó de sacar fotografías espectaculares, las que también le sirvieron para ganar premios internacionales, como por ejemplo la de la nube lenticular sobre el volcán Villarrica.

El momento de la verdad

Francisco no se rindió y pasó años buscando su fotografía perfecta. Aún no la había podido capturar, pero en su cabeza la veía claramente, hasta que llegó el 2024.

En febrero salió un nuevo anuncio de tormenta eléctrica en La Araucanía, por lo que viajó desde Puerto Montt, en la región de Los Lagos, para ir a cazar al volcán.

“Ya se veía el cielo medio extraño aquí en la región de Los Lagos, imagínate. Cuando ya iba por la región de Los Ríos, yo ya vi que había actividad eléctrica. Fue un día completo casi de actividad eléctrica en la región de Los Ríos”, relató.

Cuando llegó a La Araucanía, recuerda que pasó a tomarse un café cerca del Lago Calafquén. “Desde el mirador del café, yo ya veía rayos cayendo, pero todavía era de día, o sea, imagínate, era de día, pero como el día estaba oscuro por las nubes de tormenta, se veían los rayos cómo caían. Entonces, todo hacía presagiar que podía irme bien”, detalló.

Finalmente llegó a un mirador cerca del sector de Huincacara, donde se ve claramente el volcán. Se instaló, armó su cámara como si fuera un francotirador. La tormenta iba y venía, los rayos caían pero aún no era el momento preciso para tomar la fotografía. Esperó.

Veía los rayos caer y pensó “‘Pucha madre, si se da un rayo aquí, pues podría ser una foto muy buena"”. Ya era cerca de la medianoche, y llegó el momento de sacar la fotografía.

“Dejé la cámara afuera del auto, la tapé con lo que tenía, una parca porque estaba obviamente lloviznando, para que no se me moje el lente principalmente, la cámara no me importaba que se moje, sino que el lente porque si no me podía echar a perder la fotografía. Entonces, inventé ahí algo en un cerc, ahí de un alambre de puas, le puse como una una carpita por decir algo, y me puse a obturar”, relató.

Los rayos caían demasiado cerca, por lo que tomó la precaución de subirse a su vehículo. No fuera cosa que un rayo le cayera a él, sino, la historia sería completamente distinta.

Utilizó el disparador de la camara para comenzar a obturar. Recordó que vio un estello muy fuerte, pero aún no podía saber si había sacado algo, ya que estaba utilizando técnicas de larga exposición.

Se cumplió el tiempo y revisó las fotografías, y ahí estaba. “Incréíble, hermosa, no podía ser mejor, realmente creo que Dios me premió”, dijo a BioBioChile.

Durante la tormenta sacó otras fotografías, pero, según sus palabras “nada parecido a lo que saqué en ese momento”.

¿Cómo se prepara el “Cazador de Volcanes” para una fotografía así?

Consultado sobre cómo se preparó para dicha fotografía, dijo que nunca ha tenido muchos recursos, por lo que gracias a su talento, hace tiempo ganó un premio que le permitió comprar un vehículo que le permitiera dormir en su interior, ya que “no tenía plata para hoteles ni nada”.

Se compró una Nissan X-Trail usada, para poder dormir en su interior y llevar todo lo necesario para, en algunos casos, pasar incluso días en un lugar y lograr la fotografía esperada. Según dice, es como una casa rodante.

En el caso de la nube lenticular del volcán Villarrica, estuvo 12 días y 12 noches para lograr sacar la fotografía perfecta. Esto le da la independencia necesaria para moverse por donde necesita.

Además, siempre está revisando los anuncios de tormentas eléctricas, para poder sacar el tipo de fotografías que él requiere.

Consultado sobre la cantidad de premios internacionales que ha ganado gracias a sus fotografías, detalló que son 112, incluida la última.

Reconce que vivir de la fotografía no es fácil, ya que cuando no está “cazando volcanes”, recorre diversas partes trabajando como fotógrafo particular.

“Chile es un país muy difícil para lo que es arte, entonces, la verdad es que es literal, o sea, es así de simple, intentando sobrevivir de la fotografía en el sentido de que yo quiero seguir siendo fotógrafo, la verdad que sé que nací para esto, ya lo tengo más que comprobado, en definitiva soy uno de los fotógrafos más premiados del mundo. Pero no sé, sigue siendo superdifícil poderse mantener en esto”, se confesó sobre cómo es vivir de la fotografía en nuestro país.

Ahora, está organizando un tour fotográfico, incluso, ahora tiene organizado tres tours en la Patagonia, donde irá a Tierra del Fuego, después a Chaitén y después en la Carretera Austral.

Conversando con Francisco, definitivamente se siente la pasión por la fotografía, y como dice, se nota en su trabajo y en los premios que ha recibido. Pese a que nunca ha tenido un reconocimiento a nivel nacional, e incluso local, dice que seguirá trabajando de esto y sobrevivir de la fotografía, no por nada llegó a convertirse en el indiscutible “Cazador de Volcanes”.