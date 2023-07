A lo largo de todo Chile, la Constructora Pacal tiene diversos proyectos inmobiliarios, donde en su mayoría, las viviendas pueden ser adquiridas mediante subsidios estatales como el DS19 o DS49.

Sin embargo, la empresa acumula casi 3.000 reclamos en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), según el boletín empresas, una herramienta de la entidad pública para conocer el comportamiento de las empresas y cómo responden a los reclamos.

Los motivos son variados. Demora en las entregas, devoluciones de dinero e inicio de construcciones son algunos de ellos.

Lo anterior, fue expuesto a BioBioChile por Rossibel Castro, quien en abril del 2020 reservó un departamento en el naciente proyecto Parque San Miguel, ubicado en Puente Alto, región Metropolitana, que albergaba 256 viviendas.

La entrega, que estaba dispuesta para el primer trimestre del 2022, aún no ve fecha de luz. Por lo mismo, Castro desistió del proyecto, pidiendo el reembolso de las 40 UF abonadas en enero del año siguiente.

Sin embargo, para que este se haga efectivo, Rossibel ha debido efectuar un sin fín de trámites. “Terminé yendo -a la oficina central-, pero le estuve insistiendo seis meses para que aceptaran el desistimiento. Fui a hacerlo efectivo el 7 de enero del 2023 y me dicen que son 180 días -para la devolución-“.

“Esa fecha ya ha transcurrido, les he escrito y nada, sigue sin pasar nada. No se han contactado conmigo, no me han pedido datos, nada que me pagan todavía”, expresó la afectada.

Un hecho similar le ocurrió a Valentina Balboa, quien en 2020 realizó la reserva de una vivienda, pero desistió de la compra. “Cuando yo renuncié firmé un contrato de devolución de dinero y eran 120 días hábiles los que ellos tenían para devolver es plata. Pasaron casi nueve meses y no se me devolvió. Empecé a averiguar en grupos porque eran varias partes del país donde estaban con la misma situación”.

Pero, a diferencia de Rossibel, Valentina sí recibió el reembolso. “Yo entregué este ahorro de 80 UF en diciembre del 2020. En noviembre del 2021 renuncié y no fue hasta junio del 2022, donde recién ahí se me devolvió el dinero“.

Casos que se repiten a lo largo del país

Rancagua, Iquique, Copiapó y Coronel, son solo algunos de los lugares donde se han levantado denuncias, tanto formales como ciudadanas, respecto a esta constructora.

En esta línea, distintos afectados denuncian el abandono de proyectos por parte de la constructora. En Rancagua, región de O´Higgins, el proyecto Mirador Alameda da la impresión de ser un sitio olvidado, lleno de escombros y sin personal ni maquinarias.

Dentro de la misma región, ocurre algo similar. En la comuna de San Fernando, el proyecto condominio Los Libertadores se encuentra con las obras paralizadas. Por lo mismo, las casas han sido foco de delincuencia, donde además acusan de posibles tomas irregulares.

Más insólito aún, proyectos vendidos que ni siquiera comienzan a construirse, como es el caso del proyecto Los Molinos en la comuna de Rengo, también en la región de O’Higgins.

En esta situación, la construcción comenzaría en enero de este año. No obstante, el terreno luce baldío, sin resguardo ni maquinarias o letreros que hagan alusión a alguna posible edificación.

La mayor constructora con subsidios de vivienda

Lo increíble de este caso, además de las denuncias que se pueden encontrar en diversas regiones del país, es la cantidad de proyectos inmobiliarios que ofertan con acceso a subsidios estatales.

Según consignó el diario El Mercurio, hacia el 2022 la empresa Pacal, mediante el Programa de Integración Social y Territorial (DS19), tenía asociado 49 proyectos, que involucraban poco más de 11 mil viviendas.

Otro subsidio utilizado en la venta era el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), donde contaba con 12 iniciativas que consideraban poco más de 2 mil viviendas.

Historia que se repite

En 2022, BioBioChile se contactó con la Constructora Pacal, debido a denuncias similares a las expuestas anteriormente. Por la demora en la entrega, los clientes desisten. ¿La espera? Puede alargarse por más de un año.

Los montos varían, dependiendo si fue el pie o la reserva, pueden comenzar en 40 UF y superar con creces las 120. En ese entonces, la empresa justificó el retraso en las devoluciones por la contingencia de la pandemia y Covid-19.

Nuevamente consultamos por las denuncias y los retrasos, a lo que respondieron con un comunicado donde detallan que no se encuentran en estado insolvencia -quiebra-.

Además, atribuyen nuevamente a la pandemia y sus estragos, la demora en la entrega de proyectos y la devoluciones de dinero.

En esta línea, también fue consultado Rubén Coroseo, gerente comercial de la constructora, quien reconoce las fallas en los cumplimientos por parte de la constructora “Reconocemos que estamos fuera del plazo que nosotros mismos comprometemos con nuestros clientes, pero este año nos hemos ido poniendo al día bastante rápido”.

También, fue consultado directamente por la devolución de dineros y si las actuales recepciones de proyectos están pagando deudas anteriores – que vienen de hace más de un año-, donde Coroseo confirmó. “Exactamente, son los nuevos proyectos que se van recepcionando. Cada proyecto -nuevo- va pagando a esos clientes y a otros clientes”.

Y de sanciones…

A pesar de ostentar la no menor suma de 2.702 reclamos en el Sernac – desde el 2020 -, la constructora continúa levantando proyectos inmobiliarios, a los que se puede acceder con subsidios.

Si bien, el tiempo de respuesta a los reclamos del Sernac por parte de Pacal son cortos, los plazos que entrega dentro de sus respuestas no son respetados nuevamente.

Así, se produce un bucle de no acabar para sus clientes, donde la demora y el no cumplimiento de los plazos establecidos por ellos mismos son la tónica.

¿Qué dice el Minvu?

BioBioChile en reiteradas ocasiones contactó al Ministerio de Vivienda y Urbinasmo. Sin embargo, al cierre de esta nota, no hemos recibido respuesta sobre lo consultado.

De igual forma fue consultado el Servicio Nacional del Consumidor, debido a los reclamos presentados por clientes de esta constructora, pero tampoco obvtuvimos respuestas al respecto.

Problemas transversales de Pacal

La constructora, con más de 45 años en el rubro inmobiliario, no solo mantiene deudas con clientes que reservaron o compraron viviendas. Distintos son los proveedores que decidieron demandar a Pacal, principalmente por el no pago de facturas por los servicios prestados a la compañía.

La más reciente proviene de la firma X Capital, donde aseguran que la empresa adeuda $841,6 millones. Por lo mismo, acudieron el pasado 18 de julio hasta el 21° Juzgado Civil de Santiago para pedir la liquidación forzosa de la Constructora Pacal, según consigna El Mercurio.

En su defensa, el gerente general de la empresa, Carlos Iribarren, afirmó al citado medio que ya tomaron contacto con X capital y que el monto es menor al reclamado, el cual bordearía los $650 millones.

Al revisar las causas en contra de la constructora en la oficina virtual del Poder judicial, econtramos una variedad de demandas civiles en su contra, todas con una aparente razón en común: el no pago de servicios prestados a proveedores.

En Arica, por ejemplo, hay una demanda civil interpuesta por Reparaciones E.I.R.L. por la suma de $85 millones, por facturas impagas.

Otra empresa demandante, esta vez en Iquique, es Panorámika, que presta servicios de igeniería eléctrica y automatización. En síntesis, son 27 facturas impagas que acumulan más de $120 millones.

Así, se pueden encontrar distintas causas que involucran a la inmobiliaria, que tiene problemas de distinto índole y valor a nivel nacional.

Por último, otra solicitud de liquidación les llegó en 2022, donde la empresa Zach, que presta servicio de arriendos de maquinarias para la minería, acudió al 16 juzgado civil de Santiago.

Nuevamente, la queja era la misma: facturas impagas. Por lo mismo, la empresa demandante solicitó la liquidación forzosa a la constructora Pacal, por la deuda de poco más de $55 millones.