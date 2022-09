Terminó el invierno y los más felices son los amantes de la moda. Atrás quedan los tonos oscuros, porque para esta temporada primavera-verano, lo que se vienen son los colores.

Las grandes pasarelas adelantaron este escenario hace meses, uno donde la paleta de tonos se volvió amplia e intensa, dejando en el pasado el desánimo consecuencia de tres años de pandemia.

Esta vez, a través de la ropa, se busca celebrar la vida con colores hiperreales, tonos vibrantes y pasteles opulentos —como papaya smoothie o apple mint—, siempre inspirado en un estilo setentero.

Los colores de moda

El púrpura real -inspirado en el jubileo de la Reina Isabel-, el verde azulado y el rojo fuego fueron algunos de los tonos que los diseñadores privilegiaron en sus colecciones para esta temporada.

Según Vogue, Valentino mezcló el marrón chocolate, el frambuesa y el azul cerúleo; además, incluyó prendas en un rosado Barbie brillante.

Halpern, privilegió el tono mandarina con el fucsia. Mientras que algo parecido hicieron Emilia Wickstead y Christian Siriano.

“Los colores para la primavera de 2022 reúnen nuestros deseos competitivos de familiaridad reconfortante y aventura a través de una gama de tonos relajantes y atemporales, junto con otros alegres”, dijo Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute.

“A medida que ingresamos a este nuevo panorama, uno donde las reglas de la moda ya no se aplican, los tonos para la primavera de 2022 nos permiten mezclarlos y combinarlos como nos plazca, fomentando la exploración de nuevas realidades cromáticas, abriendo la puerta al estilo personalizado y las declaraciones de color espontáneas”, añadió.

Los otros estilos

Pero no sólo los colores marcarán esta temporada, sino que también otras tendencias que llevan a un viaje al pasado.

La psicodelia y el estilo setentero vienen con fuerza, donde los elementos contrastantes se combinan de manera divertida y espontánea.

“Los ítems clave de psicodelia son pantalón wide leg (ancho de pierna), top cruzado, vestido con hombros al descubierto y de colores vibrantes, mini falda cruzada, resort polo y conjuntos con estampados psicodélicos”, explica Rodolfo “Fito” Palma, Fashion Advisor de Dafiti.

“Estos productos se pueden complementar junto a sandalias con tacón o plataforma, y accesorios como lente modelo ojo de gato vintage y un bolso estilo media luna”, aconsejó.

Para los hombres, en tanto, llega el estilo Smiley, que sigue esta línea llena de colores influenciada por los videojuegos.

“Las camisas con estampados de gradientes, artísticas o curvas marmóreas, rayas veraniegas; gorras con parches y accesorios como collares y relojes vintage son must have para quienes armen looks de la mano de Smiley”, dijo Palma.