Hace algunos días se dio a conocer la historia de un matrimonio de Santa Juana que vive un complejo momento. El padre de familia, que es chileno, viajó a Palestina (Gaza) justo antes que iniciara el conflicto entre Hamas e Israel y actualmente se encuentra perdido.

Se trata de una familia compuesta por Beatriz Soto y Yousif Zm Abdul Hadi, ambos adultos mayores. Yousif había obtenido la nacionalidad chilena y hace 50 años no iba a Palestina.

Beatriz reveló el complicado momento en declaración a BioBioChile, asegurando que no puede conciliar el sueño, a causa de la preocupación constante.

“Llevaba asistencia y además seguro de viaje, pero como es Palestina y allá no hay aeropuerto, el viaje fue a Amán (Jordania), porque era lo que salía en los vuelos, ese país estaba más cerca”, indicó.

“Llegó a un país que no iba hace más de 50 años, entonces no tenía idea. Gracias a dios había personas esperándolo. Llegó el vuelo a la medianoche y con turbulencia, entonces a cualquiera le puede subir la presión, también está el factor climático”, agregó.

Palestino – chileno perdido en Gaza

En este sentido la mujer, que es dirigenta vecinal en Santa Juana, indicó que pudo tener contacto con su esposo luego que escalara el conflicto, aunque lo perdió días después.

“Lo último que supe es que tenía miedo y que estaba bajo las bombas. Desde el lunes pasado que no sé de él. Me dijo que estaban bien, pero habían bombas, tenían miedo, les habían dado cuatro horas de luz y no tenían agua”, expresó.

“El asunto es que yo estoy súper preocupada, he estado 28 años y las 24 horas del día con él”, añadió.

“Me acuesto y despierto preocupada a las 3 de la mañana, no duermo y espero a que empiecen las noticias como a las 6 de la mañana, de ahí me quedó. Lo extraño muchísimo, porque hemos estado mucho tiempo en el campo”, concluyó.

De acuerdo al diario La Estrella, Yousif Zm Abdul Hadi debía retornar al país a fines de octubre, pero aquello está en la incertidumbre.

Por otro lado, desde Cancillería indicaron al citado medio que no hay información de chilenos en Gaza.