El periodista y conductor del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme, se refirió a la amenaza de muerte que recibió a inicios de esta semana a través de redes sociales en el programa Podemos Hablar. Ahí, reveló que interpuso una constancia al respecto y reveló cómo recibió la noticia.

Neme, que fue uno de los invitados junto a Patricio Torres, Leo Caprile, Teresita Reyes y Julia Vial, fue consultado por Jean Philippe Cretton sobre la amenaza que acabó dejándolo entre las tendencias del día lunes y martes, después de haber denunciado a un usuario que escribió “Neme se vería bonito con una bala en el cráneo”.

Así, el comunicador expresó su preocupación respecto al nivel de violencia normalizado en el país, recordando que entonces, al ver el escrito, “no lo dejé pasar”, pese a que todo ocurrió mientras él continuaba animando el programa matutino.

“Uno en el matinal recibe muchos comentarios de toda índole. En general, uno trata de ser impermeable porque es parte de un trabajo. Pero esa frase, además con la descripción, porque tampoco es una amenaza directa, plantea una imagen, entonces hay una arquitectura muy cruel”, puntualizó el periodista.

Entonces, Neme profundizó respecto a su reacción, asegurando que “yo dije ‘no lo puedo dejar pasar, tengo que notificar a las autoridades’. Estaba rodando al programa, además. Entonces el canal se entera al mismo tiempo de lo que pasa”.

“Más allá de que me haya pasado a mí, o que tenga o no un correlato en la realidad -que no lo tuvo afortunadamente-, creo que es un elemento más para discutir hasta dónde como sociedad vamos a aceptar la violencia como una forma válida de vincularnos”, lanzó Neme.

Entonces, Cretton le consultó a su colega si en algún momento temió por su vida al ver el breve escrito. “Sí”, comentó de inmediato, para luego cambiar sus palabras. “Bueno, no susto, pero cuando uno lo lee por primera vez te pasa algo. Fue chocante”, describió.

Asimismo, la dupla recordó la carta que el propio Neme leyó durante la mañana del martes en Mega. En el escrito, la persona excusaba sus palabras, buscando una reconciliación pese a la amenaza. Así, el periodista aseguró que se acercó a las autoridades.

“Yo dejé la constancia, que me pareció que es lo que había que hacer. Dejé una denuncia de que esto pasó”, aclaró para luego recordar que “esta persona, que no sé si es hombre o mujer, publicó una carta dirigida a mí en otra cuenta, que me llegó por rebote”.

“Esta persona se excusaba diciendo que era una broma, una sátira. Pero creo que el respeto a la vida es intransable, incluso en el uso del lenguaje. Sobre todo en este momento”, cerró.

La amenaza a José Antonio Neme

El pasado lunes, alrededor de las once de la mañana, el periodista José Antonio Neme escribió en su red social: “Me amenazan de muerte en medio de Mucho Gusto, que me vería bien ‘con una bala en el cráneo’ pienso que hemos tocado fondo”.

Ya más tarde, el periodista publicó otro mensaje, en el cual reiteró sus descargos por los dichos recibidos en la mañana.

“En este escenario es difícil construir futuro. Yo puedo ser intenso, torpe, apasionado, hiperventilado, pero jamás nunca se me ha pasado por la cabeza amenazar a nadie y menos de muerte. Abrazos”, expuso.

Al día siguiente, en medio de su programa, aseguró haber recibido una carta de disculpas debido a lo sucedido. Entonces, al leerla, la persona asegura que dicha amenaza “fue un chiste horrible que nunca más se repetirá, estoy a disposición para una charla amigable”.

“No creo que tengamos nada de qué hablar, hágase cargo de lo que escribe, y la próxima vez piénselo dos veces, nada más”, se restó a decir el periodista.