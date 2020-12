Este particular 2020 está por finalizar y como ya se ha hecho tradición, Spotify revela los artistas, canciones, podcasts y las tendencias que marcaron este año.

Con más de 8.300 millones de streams, el rapero puertorriqueño Bad Bunny es el artista destacado con más reproducciones en 2020. El rapero Drake lo sigue en el segundo puesto y J Balvin en tercer lugar. El top 5 de artistas más escuchados se completa con el rapero Juice WRLD en cuarto y The Weeknd en quinto.

Por su parte, Billie Eilish es la artista femenina con más streamings de Spotify durante 2020, y por segundo año consecutivo, seguida por Taylor Swift y Ariana Grande en el segundo y tercer lugar. Dua Lipa y Halsey se ubican como la cuarta y quinta artistas femeninas con más streams.

La canción más escuchada en Spotify durante el año es “Blinding Lights” de The Weeknd, superando las 1.600 millones de reproducciones. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están “Dance Monkey” de Tones And I’s y “The Box” de Roddy Ricch’s. La cuarta canción más streameada del año es “Roses – Imanbek Remix” de Imanbek y SAINt JHN, seguida de “Don’t Start Now” de Dua Lipa.

Bad Bunny vuelve a ser el preferido del año cuando miramos el álbum más reproducido a nivel mundial de 2020. YHLQMDLG se lleva este reconocimiento, acumulando más de 3.300 millones de streams, seguido de After Hours de The Weeknd y Hollywood’s Bleeding de Post Malone’s. Completan la lista de los mejores álbumes Fine Line de Harry Styles y Future Nostalgia de Dua Lipa.

La sangre latina se contagia cada año en más países del mundo. Durante 2020, 5 de los 20 artistas más escuchados en Spotify a nivel global son de nacionalidad latina: Bad Bunny, J Balvin, Anuel AA, Ozuna y Daddy Yankee.

Por su parte, Today’s Top Hits fue la playlist más popular de Spotify este año, con más de 27 millones de seguidores en la plataforma.

Heres Comes The Sun – Remastered 2009 de The Beatles fue la canción más escuchada de los años 60 por los usuarios de Spotify a nivel global este año. Bohemian Rhapsody – Remastered 2011 de Queen fue la más elegida de los 70s y Don’t Stop Believin’ de Journey de los 80s. Completando las décadas, Oasis y su clásico Wonderwall – Remastered la más reproducida de los 90, y I’m Yours de Jason Mraz de los 2000.

Si hablamos de podcasts, The Joe Rogan Experience ocupa el puesto número uno como el podcast más popular del año a nivel mundial. Manteniendo a los usuarios informados como de costumbre, en segundo y tercer lugar se encuentran TED Talks Daily y The Daily. El cuarto podcast más popular es The Michelle Obama Podcast, seguido por el programa de comedia Call Her Daddy.

El 2020 en Spotify en Chile

En nuestro país, la música urbana se impuso nuevamente. El artista más escuchado de 2020 en Chile fue también Bad Bunny, seguido de Anuel AA, J Balvin, Mike Towers y Sech. La canción con más reproducciones en el país este 2020 se la llevó Karol G junto a Nicki Minaj con “Tusa”, mientras que “Tak Tiki Tak” de Harry Nach fue la canción de un artista chileno más escuchada en el país.

En Chile, la playlist original de Spotify de música que se llevó todos los plays en el país fue Éxitos Chile, el lugar preferido de los oyentes para escuchar lo último en hits. En la categoría de los artistas chilenos más escuchados en nuestro país, Pablo Chill-E lideró las preferencias, seguido de Santaferia, Cami, Harry Nach y Los Prisioneros. A su vez, Mon Laferte se posicionó como la artista chilena más escuchada a nivel mundial.

El Top de artistas femeninas chilenas más escuchadas en nuestro país quedó de la siguiente manera: Cami, Mon Laferte, Paloma Mami, Denise Rosenthal y Francisca Valenzuela.