10 hechos que marcaron al país este 2016

A pocas horas de cerrar el año 2016, en BioBioChile hacemos un breve repaso por los hechos que marcaron la pauta a nivel nacional.

Historia de un Oso: primera cinta chilena en ganar un premio Oscar

La realización de Patricio Escala y Gabriel Osorio se impuso como Mejor Corto Animado, superando a sus competidoras Prologue, Sanjay’s Super Team, We can’t live without cosmos y World of Tomorrow.

Investigaciones por casos de estafa piramidal

En marzo se conocía el caso de AC Inversions, que afectó a miembros del Ejército. Este año también se centraron investigaciones en IM Forex, el Grupo Arcano de Alberto Chang y el reconocido ingeniero Rafael Garay, entre otros.

El año de #NiUnaMenos y la lucha contra la violencia de género

El 14 de mayo surgió el caso de Nabila Rifo, mujer de Coyhaique que fue despojada de sus ojos, en un ataque que todavía es materia de investigación. Durante octubre movimientos ciudadanos convocaron a marchas en las calles bajo el lema de “Ni una menos”.

El complejo 2016 que vivió Chiloé

La marea roja afectó duramente desde abril a la región de Los Lagos, en especial a la Isla de Chiloé. La situación obligó a decretar zona de catástrofe y el fenómeno incluso se extendió a la región de Los Ríos. Se vivieron tensas jornadas de protesta, motivando la intervención del Gobierno, a través del ministro de Economía Luis Felipe Céspedes.

Además, el 25 diciembre un terremoto 7.6 grados afectó al territorio. No dejó víctimas fatales, aunque sí serios daños en la conectividad, los que incluso serán materia de investigación.

Querella de Bachelet a revista Qué Pasa

La revista Qué Pasa publicó en mayo un reportaje con supuestas transcripciones de escuchas telefónicas que la involucraban con el caso Caval. La Mandataria, como persona natural, decidió presentar una querella por injurias y calumnias contra el medio, la cual retiró meses más tarde, luego que el Consejo de Medios de Comunicación Social sancionara a la revista por faltas a la ética.

Chile campeón de la Copa América Centenario

La roja se enfrentaba nuevamente a Argentina en una final de torneo continental, tras alcanzar su primera Copa América en 2015. Un 4-2 en los penales le dio el título a la selección de Juan Antonio Pizzi, ante la mirada de los 82.026 espectadores en el MetLife Stadium de New Jersey, después de un marcador sin goles en los 120 minutos reglamentarios.

La derrota de la albiceleste motivó la renuncia de Lionel Messi, quien luego desistió de la drástica medida.

Las jubilaciones en Gendarmería y el caso de Myriam Olate, exesposa de Osvaldo Andrade

La polémica sobre las pensiones en Gendarmería se desató luego que se supiera que funcionarios de esa institución, luego de su retiro, están recibiendo jubilaciones millonarias de Dipreca, la Dirección de Previsión de Carabineros.

Multitudinarias marchas “No+AFP” y el debate sobre las pensiones

En julio y agosto el movimiento No+AFP concitó la atención de la sociedad, con masivas marchas a nivel nacional, instalando en la mesa el debate sobre las pensiones.

En ese contexto, José Piñera apareció nuevamente en la escena pública, para defender el modelo de capitalización individual, y el Gobierno anunció una modernización de sistema de pensiones.

Las muertes en el Sename y la deuda del país con la infancia

La muerte de la pequeña Lisette dio paso a una serie de indagatorias al interior del Sename y gatilló la renuncia de su directora. Solange Huerta, quien asumió la responsabilidad del cargo, detallaba en octubre que 865 menores de edad, al cuidado del organismo, habían muerto en los últimos 11 años, en el marco de la comisión investigadora.

Elecciones municipales: errores en el padrón, abstención y el triunfo de Chile Vamos

Las elecciones de octubre habían partido en julio, con la detección de un error en el padrón electoral, que no pudo ser corregido y dejó a numerosas personas sin poder votar en la comuna en la que habitualmente lo hacían. Servel cifró en más de 400 mil.

Chile Vamos se impuso, ganando algunas comunas emblemáticas, dando pie a celebraciones, en un proceso marcado por la abstención y el insólito empate de Zapallar, que estuvo a punto de ser resuelto con una moneda al aire.

Así se termina este 2016. Un año también marcado por las muertes de destacadas personalidades a nivel mundial, como las del líder cubano Fidel Castro, o de figuras del deporte y espectáculo, como David Bowie, Muhammad Ali, Juan Gabriel, George Michael, Carrie Fisher, entre otros. En nuestro país, una de las partidas más recordadas es la del expresidente Patricio Aylwin Azócar, quien murió a los 97 años de edad, el 19 de abril.