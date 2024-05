WRC de Portugal: Kalle Rovanperä lidera por un segundo tras cerrada primera jornada

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota) es el líder del WRC de Portugal, quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally, tras la disputa en la jornada de este viernes de ocho tramos cronometrados en la región Centro de Portugal.

El actual campeón concluyó la jornada con un tiempo total de 1 hora y 25 minutos y su ventaja con su más cercano perseguidor es mínima, ya que sólo le saca un segundo al francés Sébastien Ogier (1:25.01), su compañero en el escudería japonesa.

Tercero es el nipón Takamoto Katsuta, también de Toyota, quien cerró el día a 4,7 segundos del puntero (1:25.05). El cuarto puesto es para Ott Tänak, el estonio de Hyundai (1:25.05).

El español Dani Sordo es quinto y en sexta posición se encuentra el líder de la general del Mundial, el belga Thierry Neuville (Hyundai), que finalizó a 18,1 segundos de Rovanperä.

Este sábado se disputarán otros ocho tramos cronometrados por la región norte del país luso y, el domingo, el WRC de Portugal se cerrará con cuatro especiales.

