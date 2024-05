Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Sernac recibió una alerta de Nestlé sobre falsificadores que rellenan y venden una supuesta recarga de Nescafé que no es el producto original, engañando tanto a negocios como a clientes. Nestlé no tiene en su cartera un doypack de Nescafé. Ante esto, el Sernac inició una fiscalización junto a la Seremi de Salud para esclarecer el origen y distribución del producto falso, solicitando apoyo al Ministerio Público. El director del Sernac instó a los consumidores a verificar la autenticidad de los productos adquiridos y a los minoristas a asegurarse de obtener productos legales. Se aconseja dejar de consumir el producto falso y solicitar reembolso o cambio, destacando que Nestlé no está involucrada en estos productos. Para verificar la autenticidad, se detallan algunas claves como la ausencia de un Nescafé doypack, etiquetas obsoletas, falta de número de lote y código de barras, y se facilita un correo para reportes.