La desconocida historia de Ludwika Paleta: inmigrante, una extraña enfermedad y un marido vinculado a una secta

Una de las actrices mexicanas más conocidas en Chile es Ludwika Paleta o como todos recuerdan, María Joaquina de “Carrusel”.

A finales de los 80 y principio de los años 90, la actriz se hizo conocida en gran parte de Latinoamérica tras interpretar el papel de la presumida niña rica hija del prestigioso médico Miguel Villaseñor.

Desde ese momento, no dejó la televisión y se transformó en un rostro habitual en las producciones de Televisa protagonizando alguna de sus telenovelas más famosas, como “Amigas y Rivales”.

Pero, poco se conoce de la vida privada de la actriz que, para sorpresa de todos, no es mexicana de nacimiento. Aunque cualquiera se podría confundir por su perfecto acento mexicano, la verdad es que la actriz es una inmigrante en el país, al que llegó desde su natal Polonia.

Se trata de una conmovedora historia que la actriz reveló, dejando ver los orígenes de su familia y su conexión con sus raíces en Polonia.

Ludwika Paleta: una polaca en Carrusel

Ludwika Paleta tenía 11 años cuando llegó a “Carrusel” en 1989, impulsada principalmente por su hermana mayor, quien la llevó a escondidas al casting para ser actriz de una de las producciones más exitosas de la época.

Pero, antes de ser “María Joaquina”, la actriz vivió una historia que puede parecer una aventura para cualquier niño, pero que no resultó tan fácil para sus padres, quienes decidieron emigrar desde su natal Cracovia a México.

Según contó, su padre, Zbigniew Paleta, un músico polaco, viajó un par de veces a Latinoamérica, específicamente a Cuba y México, mientras vivía una difícil situación en el país.

“Era el año 1980, había mucha incertidumbre, había muchos problemas económicos, como siempre Polonia ha sido un país se ha vivido sino es la guerra, la post guerra. Siempre han tenido una situación política y económica muy difícil. Pero en esta época había mucha escasez de productos”, declaró Paleta, consigna El Comercio.

Continuó indicando “Había un vale para recoger algunas cosa que hacían falta, te daban 500g de jamón o carne para todo la semana, entonces mi papá me cuenta que me llevaba en sus hombros y yo entregaba el vale, y las señoras que repartían la carne decía ‘ohhh’ al verme y le daban 100 ‘gramitos’ más. Eran épocas muy difíciles”.

Esto es lo que llevó a su que padre decidiera realizar una audición para salir del régimen polaco hacia Latinoamérica, una zona que valoraba profundamente a los músicos de cuerdas, como es Zbidnew Paleta.

El camino a México de los Paleta

La audición resultó ser un éxito y Zigniew tenía un pasaje a México para trabajar como músico.

Algo que en un principio no le gustó a la madre de Paleta, Barbara Paciorek, quien poco conocía del país.

La actriz comentó que su papá salió con unos amigos ela noche que decidió emigrar y cuando volvió encontró a su madre con un libro de México sobre ella mientras dormía.

En ese momento comenzó el amor de los Paleta por México y decidieron emigrar a norteamérica. Primero, llegó el padre de Ludwika y a los dos meses se sumaron ella junto a su madre y su hermana mayor, la actriz Dominika Paleta.

“Mi mamá, llegó con dos maletas, una sartén y unos cubiertos. No tenía idea con lo que se iba a encontrar aquí. Ahora, al recordar esto, me genera mucha ternura”, declaró la actriz.

Aunque también destaca que el recibimiento que tuvieron en México no fue el mejor, sobre todo de los polacos que vivían ya en el país, por lo que al principio la vida no resultó ser tan fácil para sus padres.

Con emoción la actriz contó “No nos damos cuenta todo lo que hacen los papás por nosotros, que brincaba de trabajo en trabajo, que trabajaba en la orquesta, que luego se iba a otro trabajo y en la noche se iba a tocar a un hotel para juntar”.

Aprendió español y comenzó a actuar

Cuando llegó a México, Paleta tenía aproximadamente tres años, por lo que no sabía hablar español. Aquí su hermana mayor se transformó en un pilar fundamental para comenzar a aprender el idioma.

Según contó en una entrevista, existe una grabación donde Dominka le pregunta cosas en Polaco y ella respondía en español, así comenzó a hablar español.

Su hermana también es fundamental en el inicio de su carrera, cuando la llevó a escondidas de sus padres para audicionar.

“Yo creo que mi hermana me veía que estaba medio loquita y un día me llevó al casting de ‘Carrusel’, me estuvo llevando como seis meses a escondidas de mis papás, mi hermana tenía 15”, señaló en entrevista con Jimena Longoria, acotó El Comercio.

Aunque logró conseguir el papel, la selección no alegró a su papá quien rechazó que la actriz comenzara una carrera en la televisión.

“Un día llamaron a la casa y dijeron ‘quién es el papá de esta niña porque necesitamos hablar con un adulto responsable, ya que la niña se quedó [en la telenovela] y tiene varios meses viniendo al casting’. Y mi papá dijo ‘no, la niña no va a hacer ninguna novela’”, contó.

Sin embargo, luego de mucho insistir, la actriz consiguió el permiso para actuar y desde ese momento su vida cambió para siempre.

La vida de actriz de Ludwika Paleta

Actualmente Ludwika Paleta es una de las actrices más famosas de México, conocida en todo el mundo por los innumerables papeles que tomó en producciones de Televisa, que se transmiten en varios países, incluido Chile.

La actriz confesó que al principio las cosas fueron diferentes para ella, indicando “Era como muy raro que de repente salías a la calle y todo el mundo me empezaba a pedir autógrafos. Yo decía ‘¿qué es esto?’, porque estaba bien chiquita, tenía 9 o 10 años, mis papás no se lo esperaban”.

En esos años, además de trabajar en Carrusel, también tuvo un papel en “El abuelo y yo” donde compartió elenco con Gael García Bernal, el actor de Hollywood que en entrevista con Alvaro Escobar confesó que estaba enamorado de Ludwika, lo que era un aliciente importante para ser actor.

Además, siendo muy niña sufrió el flagelo de la prensa rosa, cuando comenzaron a publicar mentiras sobre ella en las revistas, algo que años después confesó que fue lo más difícil que le tocó vivir.

Netflix y las películas

Eso no le impidió construir una sólida carrera en México, con una vida privada que aprendió a intentar mantener lo más alejada posible de la prensa.

Actualmente la vemos en producciones de Netflix como “Mamá solo hay dos”, la exitosa serie donde comparte elenco con Paulina Goto y en tres temporadas cuentan la historia de dos madres que descubren que sus bebés fueron cambiadas al nacer.

Recientemente estrenó en las salas de cine de México “Noche de Bodas”, una comedia que hizo que protagoniza junto a Osvaldo Benavides. Se trata de una pareja de amigos que se tiene cariño por mucho años hasta que deciden casarse y se dan cuenta de que las cosas no eran lo que pensaban.

La actriz es asidua a compartir imágenes de ella y esporádicamente su familia a través de Instagram, la plataforma que se transformó en su conexión con el público. Aquí puedes ver cómo “María Joaquina” creció y se transformó en una de las artistas más reconocidas de México y Latinoamérica.