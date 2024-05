Ante las cámaras de Podemos Hablar, Patricia “Paty” Maldonado afirmó que Evelyn Matthei, quien se va perfilando como la potencial candidata de la derecha para las próximas elecciones presidenciales, no es a quien apoya en este proceso político.

Ante la pregunta directa de JC Rodríguez sobre si “¿Evelyn Matthei es tu candidata?” luego de que la opinóloga defendiera su ideología pinochetista, ésta negó tajantemente esa posibilidad.

“No, no, no, por ningún motivo, porque no acepto la gente que se da vuelta la chaqueta, no acepto esa huea, no la acepto, no por favor, no va con mis principios”, argumentó.

También de paso apuntó contra quien fuera mano derecha del difunto expresidente Sebastián Piñera, expresando que “cuando yo escucho a (Andrés) Chadwick, estuvo conmigo en Londres, peleando que soltaran a don Augusto (Pinochet) y hoy día no, no me hueí, no me agarrí pal tandeo”.

El nuevo capítulo dePodemos Hablar será emitido este viernes a las 22:30 horas por Chilevisión.