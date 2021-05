Medios en Argentina dieron a conocer la historia de una joven llamada Brenda Nicole Sosa, quien a inicios de la semana pasada se convirtió en madre por tercera vez, pero lamentablemente no pudo conocer a su hijo, debido a que días después murió por consecuencia del coronavirus.

De acuerdo al reporte del medio TN, la joven tenía 24 años y vivía en la ciudad de Mendoza. A eso se suma que era madre de otros dos niños, de cinco y siete años.

No obstante, los reportes indican que a comienzos de mayo ella se contagió de la COVID-19, por lo que debió ser ingresada hasta un hospital de la ciudad y posteriormente intubada. En ese momento estaba a días de tener a su hijo menor.

El nacimiento del bebé se produjo el pasado miércoles. Se trató de una cesárea de emergencia mientras la madre estaba en coma inducido. El proceso se llevó a cabo con éxito, aunque la condición de la madre era preocupante.

Tras el nacimiento la mujer siguió en la UCI, pero el pasado domingo lamentablemente falleció a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad. No alcanzó a conocer al pequeño.

La noticia fue dada a conocer a través del posteo que realizó un familiar de la joven en redes sociales, quien llamó a las personas a cuidarse.

“Podés no creer en el virus y en la pandemia. Podés decir qué es un invento, que esto no existe y descalificar al sistema de Salud, médicos, científicos… Dirás que la vacuna es un comercio, un experimento global. Lo que no podés negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales y vacunatorios”, indicó.

“Eso lo veo día a día, es real, muy triste. Vos aunque no creas, podes colaborar siendo solidario, usa barbijo tapando la nariz. Brenda Nicole Sosa, 24 Años , QEPD, compañera de mi sobrina del secundario, deja a un bebé recién nacido, otros dos hijos, de 5 y 7. Seamos solidarios con los vecinos, amigos y familia”, agregó.

Hay que señalar que el pasado fin de semana Argentina reportó un total de 70.522 fallecidos totales por la enfermedad, en lo que va de pandemia.