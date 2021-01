“Tras los acontecimientos extremos que sacudieron al planeta durante el anterior año, regido por el Ratón de Metal, no tenemos duda de que hemos dado vuelta a la esquina del tiempo, iniciando un camino sin retorno hacia un nuevo ciclo de la historia de la humanidad”.

Las palabras anteriores son de Ángeles Lasso, escritora y astróloga que cada año publica mediante libros sus predicciones para el nuevo ciclo entrante. Y en lo que respecta al 2021, su diagnóstico no es del todo calmo.

“Este año es liderado por el poderoso Búfalo Metálico, que será el encargado de diseñar los nuevos códigos de conducta en un mundo invadido por peligros invisibles, pero también mortales”, escribe la chilena en Horóscopo Chino 2021 (Aguilar 2021), donde vaticina el futuro entre las consecuencias de la pandemia a cuestas.

“Solo el hecho de tener que evitar cualquier clase de manifestación física de afecto, como abrazos y besos al saludar, de respetar el espacio individual de cada uno, haciéndonos sentir como si viviéramos dentro de burbujas intangibles pero irrompibles, sin duda que significará una transformación en nuestra forma de relacionarnos”, detalla.

Desde Argentina, la astróloga y poeta Ludovica Squirru, a su vez, compartió sus predicciones para el 2021 también de acuerdo al Horóscopo Chino y según cada signo. Aquí, algunas de las conclusiones que compartió con el diario trasandino La Nación.

Fórmulas del Horóscopo Chino RATA – Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

BUEY – Años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

TIGRE – Años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

CONEJO – Años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

DRAGÓN – Años: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

SERPIENTE – Años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

CABALLO – Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

CABRA – Años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

MONO – Años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

GALLO – Años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

PERRO – Años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

CHANCHO – Años: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Rata

“Acaba de pasar por el año propio (que sigue hasta febrero) lo que las hace sentir molidas, con energía limitada para levantarse cada mañana. Tendrá que reacomodarse y controlar la empatía para llegar a acuerdos en este mundo narcisista. En el año del búfalo, su amigo, la rata podrá tener mayor estabilidad emocional, más seguridad, equilibrio par activar sus ideas y ponerlas en práctica. El búfalo será un padre estricto que le dará mil lecciones”.

Consejos: “No firme papeles importantes en mayo, un mes conflictivo en lo comercial y cuídese de tropezones en la calle. En agosto recargue sus baterías y podrá imponerse en cualquier debate, estará creativa pero también ansiosa”.

Búfalo

“Su imagen se destacará. Su espíritu dominante y autoritario será neutralizado por nuevas corrientes espirituales que lo mantendrán entretenido en proyectos sociales. En el año de su reinado enseñarán al resto de los mortales a comprender la fuerza del perfil bajo, el trabajo duro para lograr los objetivos; conocen la rutina como ley para no perderse en el camino, los principios cósmicos, terrenales y el retorno a la naturaleza. Saben que el año de la rata dio vuelta el mundo para siempre y los búfalos vienen a organizarlo nuevamente”.

Consejos: “Siempre que sienta que no puede más, recuerde que su gran capacidad de empuje es su mayor virtud.

Tigre

“El año que pasó lo ayudó a encontrarse consigo mismo, con su verdad interior, dejándolo listo para poner su vocación de servicio a disposición en la comunidad con los hombres. El tigre sabe que el búfalo es el único animal del zoo chino que le pone límites y deberá aceptarlos. Su liderazgo se asentará en una profundidad de sentimientos, ya que el búfalo lo forzará a dejar de lado lo superficial. Tendrá un rol protagónico en su pueblo, su ciudad, su país. Será un año de conflictos con mujeres jóvenes ya sea por amores mal correspondidos o por amistades fallidas”.

Consejos: “Vuélquense a la naturaleza y a desintoxicar su sistema digestivo, pulmonar y urinario. Enero y febrero serán meses para retirarse y descansar, incluso para replantear su vida laboral. Marzo los atraerá hacia el amor”.

Conejo

“Al búfalo le gusta el conejo; aprecia su sensualidad, refinamiento, buen gusto en el vestir, en el arte y en sus infinitos recursos de supervivencia. Este año por eso le trae muchas posibilidades de reinventarse, cumplir con asignaturas pendientes, reencauzar negocios, convocar socios para sus emprendimientos sociales y hasta será capaz de dar trabajo a otras personas”.

Consejo: “No se preocupe si no empieza del todo bien el año, es solo efecto del búfalo con la rata que lo llevará a sentir confusión en aspectos sentimentales. A a partir de marzo todo empieza a acomodarse porque aprenderá a evitar a personas nocivas y a elegir a las que le hacen bien”.

Dragón

“Su radar y su salud privilegiada le permitieron atravesar la pandemia, la crisis humanitaria, los colapsos económicos y el desconcierto con entereza. Este signo, el más conectado con los secretos de la espiritualidad, conocedor del infra y del supramundo, despertó hacia una nueva conciencia sin quedar enceguecido por sus privilegios de salud, longevidad, riqueza y belleza”.

Consejos: “Los más jóvenes del signo enfrentarán, al salir del año de la rata, varios problemas de relación: ghosting. abandono, indiferencia y aunque en febrero se sienta muy solicitado le resultará difícil retornar a la vida social; tendrá ganas de aislarse”.

Serpiente

“El año de la rata no cubrió sus expectativas pero la llegada del búfalo renueva el entusiasmo de la serpientes. Este animal es su amigo fiel, protector, socio y admirador: le traerá paz, armonía y muchos planes, algunos imposibles y otros con muchas oportunidades de concretarse. Logrará mayor estabilidad emocional, hará buenas relaciones con gente que llegará del extranjero, sanará vínculos y sobre todo, desarrollará bastante buen humor. Será un año para compartir logros, alimentos,viajes, sabiduría y su maestría; esto le traerá nuevos amigos y discípulos que la apoyarán en proyectos sociales, sustentables y de permacultura”.

Consejos: “Cuide su salud, haga yoga, taichi, deportes y aplique el tao del amor y el sexo. Si se le presenta la oportunidad de viajar, no lo dude, salga de su madriguera. Enero, febrero y marzo son meses que tienen la inercia del año de la rata así que puede querer estar más bien aislada, no luche contra eso”.

Caballo

“El búfalo los ama y admira, incluso los desea físicamente. Pero después del enamoramiento inicial les toma examen, busca amansarlos y en general, lo logra. Los caballos en el año del búfalo tendrán su corazón exaltado; siendo de espíritu apasionado dudarán en formalizar relaciones que no nacen de la pasión sino del compañerismo y el respeto mutuo. Quienes se vuelquen a la propuesta bufalina, encontrarán un remanso de felicidad. Nutrirán más su alma que su cuerpo”.

Consejos: “Cuide mucho su salud, rodéese de amigos como la cabra, el tigre, el perro y el conejo que le son leales. Trabaje en equipo para que cuando se sienta cansado sean los otros los que lo ayuden a seguir tirando para adelante en los proyectos comunes. Hasta junio buscará el contacto humano, atraerá felicidad y disfrutará de la buena compañía, aunque en abril experimenten algunos problemas amorosos. Será clave caminar, hacer ejercicio y evitar los abusos de sustancias”.

Cabra

“Son opuestos complementarios con el búfalo, lo que les trae un año de oportunidad para cambios de 180 grados, es decir, totales. Cerrarán ciclos en lugares, abrirán compuertas solidarias, enraizarán en nuevos territorios. Dejará relaciones tóxicas y lazos que las ataban al pasado, encontrará reconocimiento en comunidades que las quieran y aprecien sus talentos, serán adoptadas por el búfalo para que puedan desplegar su creatividad, su sentido estético y su belleza”.

Consejos: “Este será un año para cuidar de sí misma en su psique y en sus órganos internos, especialmente el hígado y los pulmones. Enero todavía no tendrá una gran influencia bufalina de modo que sentirá más conmoción que logros concretos; húyale a los conflictos”.

Mono

“El año de la rata lo dejó movilizado, bastante golpeado, también. El búfalo le trae la oportunidad de aplicar todo lo que aprendió, de dar y recibir, de ser más cauto y más solidario, menos bromista y más cuidadoso con los sentimientos de los demás. El mono siempre se debate entre el deber y el placer, la autonomía o la integración, el aislamiento o la extroversión. Este año buscará la calma, la naturaleza, el trabajo más estable y más organizado. Cumplirá horarios y se convertirá en un líder positivo en su entorno laboral, ayudará a los sobrevivientes de la pandemia a organizarse física y mentalmente. Encontrará más apoyo concreto, a la hora de encarar proyectos, en sus críticos que en sus aparentes aliados.

Consejos: “Cuide su salud, baje de la palmera y acaricie a su amado, acepte que necesita un hogar confortable. Enero y febrero disfrutará de un bienestar económico pero no dilapide sus ahorros, guárdelos para contingencias futuras”.

Gallo

“Será un año para afianzar una nueva etapa de su vida, reformular situaciones inconcusas, hacer duelos y reencontrarse con familia, socios y amigos. Sus habilidades manuales e intelectuales jugarán a su favor. Se reinventará en la pospandemia de todas las crisis que le tocó enfrentar: matrimoniales y laborales. Se lo propondrá y lo conseguirá: encontrará una forma de generar su propio sustento y mejorará su vida familiar”.

Consejo: “Ejercite sus cualidades de liderazgo, específicamente si es un gallo mujer y nunca se había animado a activarlas, ya que logrará romper con su techo de cristal. Cuiden, eso sí, su salud, especialmente la digestiva apostando a planes de alimentación integrales. Enero todavía bajo la influencia del signo de la rata será un mes para cerrar proyectos empezados”.

Perro

Será un año de replanteos para los perros que se quedaron sin energías en el año de la rata. Están felices de la llegada del creíble búfalo. El año que pasó fue duro en materia económica, tuvo que hacer de todo para sobrevivir y garantizar el sustento de sus cachorros; el búfalo le trae sosiego a sus preocupaciones, le renueva las esperanzas, lo llena de entusiasmo por nuevos proyectos. Si bien no rechazará los desafíos, estará más cauto a la hora de tomar decisiones. Y lo espera una crucial: llevar una vida nómade o sedentaria.

Consejos: “Haga yoga, taichi, desintoxique su organismo; estudie una nueva carrera, haga beneficencia, transmita sus propios conocimientos a otros, dedíquese a la docencia. Enero y febrero serán meses de centrarse en su salud mental, física y espiritual”.

Chancho

“Se dará cuenta de que perdió un tiempo muy valioso quejándose. En el año del búfalo recuperará su capacidad organizativa, reformulará su método de trabajo y aportará soluciones innovadoras a su comunidad. Será un buen alumno del búfalo: armará pymes, seminarios, espacios biodiverso y fundará espacios artísticos. Sin embargo, sus esfuerzos apenas le otorgarán lo necesario para vivir. No es una temporada para soñar más allá del día a día, si aprende a disfrutar del aquí y ahora logrará ser feliz”.

Consejo: “Déjese llevar por el impulso del búfalo hacia el orden y la familia; quizá sea lo que usted venía buscando hace tiempo. Cuide lo que entra y lo que sale de su boca, es decir lo que come y lo que dice. Así se evitará problemas y mantendrá la salud de su cuerpo y de psiquis”.

Los consejos de Pedro Engel

Para el destacado tarotista y ancestrólogo chileno Pedro Engel, el año del búfalo de metal traerá notadas diferencias con el año de la rata, el cual está acabando.

En este sentido Engel sostiene que esta disparidad podría estar marcada por las características poco semejantes que tienen estos dos animales, reconociendo al búfalo, también nombrado como buey, a un animal mucho más centrado y “con los pies en la tierra”.

“Hay que pensar que el búfalo de metal tiene una imagen distinta a la rata de este año, que sube por los tejados y las paredes, por todos lados. El buey es mucho más estático y está puesto en la tierra. El buey no puede subir a los tejados o los árboles, entonces pienso que el énfasis de este año va a estar puesto en la Tierra, como que la conciencia del ser humano va a estar en cuidar este planeta, porque no sacamos nada con cuidar la salud, vacunarnos, si no vamos a tener donde vivir”, expuso.

“Este año va a haber mayor conciencia de lo que está sucediendo en el planeta, la sequía, las inundaciones, los incendios. Entonces creo que a eso nos va a llamar el búfalo de metal, la atención a que nos preocupemos más de los recursos del planeta, a cuidarla. Y también a ser sabios sobre las lecciones que aprendimos este año que termina, que nos enfrentó a la muerte y nos hizo sentir vulnerables. Una lección de humildad”, agregpo.

Asimismo, el tarotista sostuvo que este 2021 también podría haber mejores perspectivas laborales, mediante un clima de estabilidad más constante.

“El buey es un animal de trabajo, por lo que pienso que esto va a estar mucho más resguardado que en el año de la rata, ya que ella lo que hace es resguardar para el invierno, que fue lo que hicimos, sobrevivir con lo que había”, concluyó.