A fines de marzo, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), sorprendió al anunciar que no se repostulará en las elecciones municipales de este año.

Decisión que desató una campaña de primarias dentro de Chile Vamos, con Felipe Alessandri (RN) y Carlos Ward (UDI) como principales candidatos. Y pese a su afiliación a la UDI, Lira declaró su apoyo a Alessandri, apuntando a su experiencia y propuestas.

Según consignó La Tercera, Lira expresó su preocupación por la naturaleza de la campaña, inicialmente marcada por ataques entre candidatos en lugar de propuestas constructivas.

“A mí lo que me interesa es básicamente es qué va a pasar con los proyectos, con la continuidad. Entonces, yo me comprometí con los vecinos de tratar que aquí se quede un alcalde que nos asegure que los proyectos van a continuar para adelante. Y eso fue un poco lo que más me hace pensar que esta experiencia de Felipe Alessandri, y también lo que he podido comprobar de su capacidad de gestión, que él puede ser un muy buen continuador de lo que estamos haciendo”, afirmó.

Sobre su posible suspensión de militancia en la UDI, Lira explicó que su decisión se basa en una evaluación de las capacidades y programas de los candidatos, destacando la experiencia de Alessandri como exalcalde de Santiago.

Asimismo, desmintió que su decisión de apoyar a Alessandri se deba a conflictos personales con Ward.

A pesar de las posibles repercusiones políticas, Lira subrayó que su prioridad es la comuna. “Mi voto vale igual que el de cualquier vecino. No estoy haciendo campaña, solo comunicando mi preferencia”, declaró.

En cuanto a la situación de Chile Vamos, Lira resaltó la necesidad de unidad y generosidad en la elección de candidatos. “Si no logramos una verdadera unión y elegimos los mejores candidatos, nos irá mal”, advirtió. Además, expresó su desconfianza sobre la capacidad del gobierno actual para corregir el rumbo del país, señalando la influencia del Partido Comunista en sus decisiones.