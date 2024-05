El actual alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, amenazó con suspender su militancia en la UDI en medio de la disputa en Chile Vamos por quién será el candidato del conglomerado para sucederlo, ya que no va a la reelección en las próximas votaciones municipales. RN y UDI acordaron realizar primarias, con Felipe Alessandri por RN y Carlos Ward por la UDI como candidatos. Lira expresó su preocupación por la falta de limpieza en la campaña y acciones bajas contra Alessandri, indicando que podría suspender su militancia para apoyar al candidato que represente los valores de la coalición política. Lira enfatizó la importancia de ganar una elección por ideas y proyectos, no por acciones mañosas.

El actual alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, amenazó con suspender su militancia en la UDI en medio de la disputa en Chile Vamos sobre quién será el candidato del conglomerado para sucederlo.

Lira no va a la reelección en las próximas votaciones municipales y UDI y RN acordaron realizar primarias para dirimir cuál iba a ser el candidato de ambos partidos.

Por RN va el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri; mientras que por la UDI va el exconcejal de Lo Barnechea, Carlos Ward.

Durante los últimos días, se conoció la tensión existente entre ambos comandos, por lo que Lira le escribió a su compañero de militancia para transmitirle su preocupación.

En el escrito, al que accedió Radio Bío Bío, señaló que “cuando inició la campaña me reuní con ambos candidatos para transmitirles la importancia de llevar adelante una primaria limpia, alegre y convocante, y me preocupa que ciertas conductas observadas en la campaña no estén alineadas con estos principios”.

Por lo mismo, Lira manifestó a Ward sentirse desilusionado, “ya que he visto 6 acciones muy bajas en contra de la candidatura de Felipe Alessandri, que se alejan del espíritu que les transmití en dicha reunión”.

Ante esto, le indicó que analiza suspender su militancia en la UDI para así tener libertad para “apoyar al candidato que sepa representar los principios y valores que nuestra coalición política debe impulsar”.

“Los candidatos siempre deben ganar una elección por sus ideas, proyectos y las causas que representan, y jamás por acciones mañosas y reñidas con la ética que debe primar en nuestro Chile querido”, escribió.