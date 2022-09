En punto muerto están las conversaciones entre las autoridades locales y de Gobierno con los comerciantes ambulantes ilegales que iniciaron una huelga de hambre en la catedral de Puerto Montt, región de Los Lagos.

Más de 24 horas movilizados lleva un grupo de fruteros y verduleros que se niegan a abandonar el espacio en el que por años han trabajado, ubicado afuera del supermercado que está frente al terminal y en calle Antonio Varas.

Esto considerando que han sido desalojados en varias oportunidades por Carabineros que están actuando en el marco del “Plan de Recuperación de Espacios Públicos” en la capital regional.

La abogada de los huelguistas, Orieta Llauca, en conversación con Radio Bío Bío, partió explicando que a juicio de ellos la acción en la Catedral no es una toma, ya que no han impedido que se abra el recinto, decisión tomada por el Arzobispado, agregando que desde el Gobierno no les entregan solución alguna y sentenciando que “ni Piñera se atrevió a tanto”.

El seremi de Economía, Fomento y Turismo en Los Lagos, Luis Cárdenas, confirmó dos conversaciones para destrabar el conflicto, una en su oficina con la jurista y otra en el recinto religioso con los comerciantes, explicando el ofrecimiento del Ejecutivo, el que contrario a la versión de los reclamantes, existe.

La autoridad de Gobierno, insistió en que -además- parte de lo que están pidiendo los huelguistas depende de las acciones que pueda realizar el municipio, desde donde el jefe de Gabinete, Marcelo Wilson, detalló que continúan haciendo ofertas a los comerciantes movilizados.

El funcionario de la casa edilicia, complementó sus declaraciones haciendo mención a la ordenanza que está en vigencia y que prohíbe la instalación de vendedores de frutas o verduras por el espacio que ocupan o la basura que generan, comentando también que existen ofrecimientos nuevos que apuntan a crear mini ferias en otros sectores de la capital regional de Los Lagos donde se puedan desempeñar.