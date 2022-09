La jornada de este martes, comerciantes ambulantes ilegales se encadenaron e iniciaron una huelga de hambre líquida en la Catedral de Puerto Montt, región de Los Lagos, acusando discriminación y falta de permisos por parte de autoridades.

Katherine Fuentes, presidenta del Sindicato Cuarta Colina de fruteros de la capital regional de Los Lagos, apuntó que “hemos tocado puertas, nos han discriminado por todos lados”.

“La delegada Presidencial, el alcalde, donde tocamos una puerta se nos cierra siempre el sindicato de fruteros, porque no nos quieren entregar los permisos verdes”, agregó.

En esa línea, la dirigenta precisó que “nosotros estamos en el tema de una demanda con el tema de los permisos; los Carabineros nos han llevado nuestras cosas, nos hurtan nuestras cosas, porque no nos dan una explicación del porqué nos llevan”.

Fuentes no se detuvo allí, acotando que son el único sindicato de todo el centro de Puerto Montt que no cuenta con el permiso ya mencionado, expresando que son “discriminados porque no nos prestamos para las campañas políticas”.

“Para ellos nada es válido más que la represión hacia nosotros (…) Hemos pasado detenidas en calabozos como delincuentes y nosotros lo único que hacemos es vender frutas, verduras y trabajar por años en el centro de la ciudad”, señaló.

Finalmente, afirmó que llevan tres años tramitando permisos, agregando que la huelga de hambre líquida se extenderá por 24 horas, expresando, eso sí, que si no tienen respuestas esta pasará a ser de carácter seca.

Por su parte, el arzobispo de Puerto Montt, Monseñor Fernando Ramos, indicó que “abogamos por un pronto encuentro de las autoridades con quienes están manifestándose al interior de la Catedral, para que por la vía del diálogo, instancia en la que estamos disponibles a ayudar, puedan encontrar la mejor solución posible”.

Al cierre de esta nota, la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos comprometió un pronunciamiento al respecto.