El día de ayer lunes fue encontrado muerto León, perrito perdido desde el Hotel Canino de Pucón, a quien su dueña y cercanos buscaban incansablemente.

Así lo confirmó Gisela Alvial, mamá de León, quien relató a BioBioChile que un hombre que buscaba leña encontró el cuerpo del can en la parcela colindante al hotel.

En ese momento, el hombre contactó a Marcela Troncoso, una de las encargadas de la búsqueda de León, amiga cercana de Gisela.

“Mi amiga fue al lugar y reconoció su cuerpo, andaba con su collarcito todavía. Llevaba muerto entre 15 a 10 días”, relató la dueña del can hallado.

Recordemos que el pasado 3 de agosto, y tras dejar a León a cargo del Hotel Canino de Pucón, Gisela recibió un llamado de la sostenedora del recinto, avisando que su perro se había perdido de las dependencias.

Frente a esto, Gisela Alvial manifestó que lejos de responder por esta situación, la dueña de la residencia para perros le habría gritado y culpado a ella por la situación.

Acciones legales

Tras el hallazgo, Gisela relató que al lugar llegaron los dueños del hotel canino con una veterinaria contratada por ellos para revisar los restos.

Frente a la situación, Marcela Troncoso, madrina de León, no permitió que se acercaran al cuerpo, en concordancia también con las instrucciones de la abogada de la afectada, Alma Sánchez, quien dictó que el can no fuera tocado.

“Ahora le haremos una necropsia a Leoncito, con un médico patólogo de Puerto Montt. Esto para saber la causa y data de muerte, y así saber los pasos a seguir en el proceso legal que viene”, afirmó Gisela.

“No hay consuelo cuando se va alguien importante en la vida, pero hay ganas de luchar y hacer justicia, desde la calma y desde el amor por los animales”, agregó.

Acerca del vacío legal que existe hoy en Chile sobre las residencias para animales, Gisela aseguró que es urgente que la legislación del país cambie “Es importante que los consideren seres sintientes, León es un ejemplo de que los animales no son cosas, son seres que sienten, que piensan y que aman”.

Enfatizó también que es de suma urgencia que exista mayor fiscalización y regulación sobre dichos lugares de tránsito para mascotas, “No se puede solo lucrar, tiene que ser desde el amor primero”.

Mediante un comunicado, el Hotel Canino de Pucón lamentó el extravío de León, y aseguran que se mantuvieron pendientes de su búsqueda. También, condenan y lamentan la violencia que han recibido en forma de insultos, a raíz de las denominadas funas en su contra.