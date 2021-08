Gisela Alvial, una entrenadora de canes de compañía, el día lunes dos de agosto dejó a su perro León en el Hotel Canino de Pucón. Esto por motivo de un viaje de Gisela a Concepción, al funeral de su abuelo.

Al día después, la tarde del martes 3 de agosto, Gisela relató a BiobioChile que recibió una llamada de la dueña del hotel, Rocío Zapata, quien le dijo “León se escapó”. Desde ese momento comenzó la imparable búsqueda por parte de la entrenadora.

– ¿Cuál fue la explicación que te dieron de su extravío?

Me avisaron que se había perdido o que se lo habían robado, esas son las dos versiones, pero no tienen nada claro. Luego me dijeron que fue mi culpa que se perdiera, que yo no lo había entrenado bien y que mi perro era escapista. Pero León nunca antes había escapado y por algo yo contraté los servicios de un hotel.

– ¿Tienen claras las circunstancias en que se perdió?

A León lo dejaron en el sector de los perros chicos, porque me dijeron que no se halló con los grandes y como el hotel me ofrecía vigilancia 24/7, yo dije Ok. Pero no me dijeron que ese lugar tiene las rejas más bajas.

– ¿Y cómo reaccionaron para buscarlo?

Yo estaba en Concepción en medio del funeral de mi tata. Les dije que por favor hicieran lo posible para encontrarlo. Le dije a Rocío “yo voy a confiar en ti, en que harás todo lo posible, en estos momentos estoy conteniendo a mi padre, falleció su papá, y apenas pueda voy a Pucón”. Viajé finalmente el viernes 6 de agosto y llegué allá con una amiga… nos terminaron gritando, los del hotel a nosotras.

“Yo fui con mi amiga el día sábado 7, nos recibió Rocío. La recepción fue horrible. Les pedí que me contaran en detalle qué pasó. Me empezó a explicar, y cuando mi amiga le preguntó si el portón siempre permanece cerrado, Rocío le dijo `Estoy hablando con Gisela`, súper prepotente”, declaró la dueña de León.

Gisela relató que en medio de la recepción, al momento en que otros clientes entraron al hotel, las hicieron pasar a otra sala “para que no nos viera la gente”. Aseguró también que en ese momento “sólo fueron gritos, nosotras tuvimos que calmarla a ella, y ni siquiera nos daba una respuesta, sólo nos gritaba que ya han hecho todo lo posible”

“Entonces yo le pregunté `¿Diste aviso a Carabineros? ¿Diste aviso a las veterinarias? ¿Pusiste carteles?` Y todas sus respuestas fueron un no. Le dije `Pero entonces no hiciste nada`”, declaró Gisela.

Hasta hoy lunes, León continúa desaparecido, y la última vez que el hotel se comunicó con Gisela Alvial fue para decirle que aún no le pueden hacer llegar el contrato, documento que no facilitaron al momento del ingreso del can.

León es mestizo, tiene 8 meses y fue adoptado desde una fundación animalista. Estaba siendo entrenado para desempeñarse como perro de apoyo en la educación canina, para realizar intervenciones con otros canes, y también talleres en compañía de niños y niñas.

“Él es parte de mi familia, he hecho panfletos, he pegado carteles, he recorrido locales, y una empresa de publicidad lo tiene en sus pantallas de Pucón. Estoy haciendo de todo para encontrar a mi gordo”, afirmó la entrenadora de canes.

Gisela Alvial también mencionó a BiobioChile que existe un problema de fondo ante la desaparición de León, y es que “cualquier persona puede tener un hotel canino sin la regulación legal que corresponde”.

“Las chicas de Tenencia Responsable me estuvieron orientando porque acá hay un vacío legal bien grande. No hay una reglamentación clara en la ley para los lugares de estadía de mascotas”, afirmó Gisela.

“Yo entiendo que la pérdida de un perro desde un hotel es algo que puede pasar, pero lo que no puede suceder es que el hotel no dé respuestas, no dé un apoyo emocional e incluso me culpen a mí y nos hayan gritoneado porque mi perro se les perdió”(…) Acá estamos hablando de alguien que es parte de mi familia”, concluyó.

Cabe consignar que pese a los intentos de BioBioChile por contactarse con el Hotel Canino Pucón, hasta el cierre de esta nota no han dado respuestas.