Polémica causaron los dichos del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, donde se desmarcó de lo que ha sido la actual gestión del Gobierno, a las anteriores administraciones.

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centroizquierda y la izquierda”, dijo.

Sus declaraciones causaron revuelo, no solo en la oposición, sino que también entre personeros de la coalición gobernante, que acusaron “arrogancia”.

Boric: “No hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad”

Al respecto, el presidente Gabriel Boric salió al paso de los dichos, intentando matizar el comentario del ministro Jackson.

“No hay ninguna superioridad moral respecto a nuestros antecesores. A lo que se refiere Giorgio es que vivimos en épocas distintas, ni mejores ni peores. Épocas distintas”, señaló en el matinal Mucho Gusto de Mega.

“Acá nosotros tenemos que aprender de quienes nos antecedieron. En ningún caso superioridad”, agregó.

Si bien aseguró que no había visto las declaraciones del titular de la Segpres, insistió en su postura.

“No he visto el detalle porque he estado en actividades todo el día. Pero yo he conversado mucho con Giorgio sobre esto y no tengo ninguna duda que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad”, sentenció.

“Tenemos que aprender de los errores y aciertos de quienes no antecedieron y siempre desde una perspectiva de humildad, y esa es la tónica que yo estoy tratando en conjunto con el gobierno llevar adelante”, concluyó.

Críticas parlamentarias tras polémicos dichos de Jackson: acusaron arrogancia

Desde el Congreso, los dichos de Jackson causaron rechazo casi de manera transversal.

Esto, porque tanto parlamentarios de oposición, como también oficialistas, criticaron sus declaraciones.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Cámara de Diputados, el PPD Raúl Soto, quien recordó su discurso en la cuenta pública.

“Atrincherarse no es el camino, sino convocar a otras generaciones y a otras valiosas experiencias y visiones políticas a recorrerlo juntos”, señaló en esa oportunidad.

Desde el Partido Socialista, que forma parte de la coalición de Gobierno, también salieron a cuestionar a Jackson.

“Lamentable la arrogancia del ministro Jackson, evidenciando que la tesis del reemplazo sigue gozando de buena salud. Mal momento escogido. Malo para el gobierno y para la unidad de acción”, tuiteó el senador Alfonso de Urresti.

Mientras, su par de la Cámara Alta, Fidel Espinoza, acusó “superioridad moral inaceptable”.

“Instalados desde una superioridad moral inaceptable, en todo Chile la gran parte de sus representantes, piensan igual q el sr Ministro. Por eso les ha ido como les ha ido. Seguro @GiorgioJackson dirá q lo sacaron de contexto”, dijo.

Oposición criticó “ninguneo” de Jackson

Más duros, desde la Democracia Cristiana, se sumaron al coro de críticas, recordando además las últimas polémicas que han salpicado a La Moneda.

“Nosotros jamás pedimos sacar de un programa a periodistas que nos incomodaban en las entrevistas, no nos instalaron la Contraloría en La Moneda en gobiernos de centroizquierda, ni cancelamos a las personas que piensan distinto. Tenemos una escala distinta, definitivamente, escribió el senador Matías Walker.

Desde la derecha también fustigaron la comentada frase de Jackson, resaltando el “ninguneo” a los anteriores gobiernos de izquierda.

“Impactante ninguneo de “Giorgio” a toda la ex concertación. Barre el piso con todos quienes estuvieron antes que ellos”, señaló el diputado UDI, Juan Antonio Coloma.

Impactante ninguneo de “Giorgio” a toda la ex concertación.

“Jackson nunca será exitoso como SEGPRES porque cree ser moralmente superior al resto. El se considera a si mismo y los suyos, como más puros que la Madre Teresa”, ironizó, por otro lado, el senador Rojo Edwards.