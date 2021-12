Luego que la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, haya repasado a Sebastián Piñera por no reunirse con los integrantes del órgano, el ministro Juan José Ossa aseguró que sí se agendó un encuentro entre la representante del pueblo Mapuche y el jefe de Estado. "Ella fue invitada en una ocasión y, por razones que desconozco, decidió no asistir o no pudo asistir", señaló.