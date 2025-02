Tocó con Dua Lipa y Miley Cyrus: quién es Nicole Row la bajista de Incubus en Viña 2025

Durante la presentación del grupo Incubus en Viña del Mar 2025, destacó la presencia de la bajista Nicole Row, quien se unió recientemente a la banda para reemplazar a un miembro que debió retirarse por un tumor cerebral. Row, conocida por colaborar con artistas como Miley Cyrus, Dua Lipa y Panic! At The Disco, se convirtió en parte oficial de Incubus en 2024 tras la cirugía exitosa del bajista anterior. Su aporte ha sido elogiado por Brandon Boyd, cantante principal de la banda. En un detalle personal, se reveló que lleva en un collar la llave de batería de su hermano mayor, fallecido por sobredosis en 2010. Antes de unirse a Incubus, Row trabajó como cantante y músico en giras con reconocidas figuras musicales.

Durante la presentación del grupo Incubus en Viña del Mar 2025, llamó la atención la bajista de la banda, quien llegó hace pocos años a la banda para reemplazar a un antiguo miembro que debió retirarse por un tumor cerebral.

Se trata de Nicole Row, quien cuenta con colaboraciones con artista de la talla de Miley Cyrus, Dua Lipa o Panic! At The Disco.

¿Quién es Nicole Row, bajista de Incubus?

Nicole Row trabajó por primera vez con Incubus como reemplazo temporal del bajista Ben Kenney, quien se estaba recuperando de una cirugía por un tumor cerebral.

Casualmente, la artista musical era fan de la agrupación de rock californiana desde que estaba en el colegio.

A pesar del éxito del procedimiento médico, Kenney decidió tomarse un tiempo libre, por lo que la banda oficializó a Row como parte del grupo en el 2024.

En aquella oportunidad, el cantante principal, Brandon Boyd, dijo a la revista Rolling Stones, que Row “trajo un universo completamente nuevo a nuestra banda, lo cual ha sido increíble”.

Un dato rosa, que quizás podamos observar en la presentación de Incubus en el Festival de Viña del Mar 2025, es que Nicole Row, suele llevar en un collar la llave de batería de su hermano mayor, que se volvió adicto a la heroína y murió en 2010 por una sobredosis, tal como ella mismo escribió en sus redes sociales.

Antes de sumarse a la banda, la bajista trabajó como cantante y músico en giras, la cantante estadounidense y ex chica Disney, Miley Cyrus en el 2017 y junto a Panic! at the Disco durante 2018, hasta el 2023.

Además, registra presentaciones tocando el bajo junto a Dua Lipa: