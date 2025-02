Al estilo rockero: Karen Doggenweiler se luce con vestido de diseñadora chilena en noche anglo de Viña

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En la cuarta jornada de Viña 2025, la animadora Karen Doggenweiler deslumbró luciendo un elegante vestido negro diseñado por la reconocida Makarena Montaner, quien debuta en el escenario de la Quinta Vergara vistiendo a la conductora del certamen. El diseño, acorde a la jornada rockera con la presencia de bandas como Incubus y The Cult, destaca por su combinación de telas de seda y terciopelo, cortes simétricos y transparencia sutil que realza la sensualidad y sofisticación. Complementando el look, Doggenweiler luce un maquillaje con ojos marcados y un peinado wild, mientras que las joyas de Tiffany & Co y el styling a cargo de Ignacia Herrera aportan un toque jugado y rockero. Karen describe su atuendo como un look más rockero para una noche especial llena de fuerza, pasión e intensidad en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en su edición número 64.