¿Viña tiene dos reinas?: Faloon Larraguibel realiza su propio ’piscinazo’ y es criticado en redes

Poco después que los reyes del Festival de Viña, Emilia Dides y Camilo González realizaran sus respectivos piscinazos, por pantallas de Canal 13, Faloon Larraguibel tuvo su propio momento, todo tras la polémica que se desató con el conteo de votos para determinar a los reyes del certamen.

Tras la coronación de Emilia y Camilo, las figuras de televisión se trasladaron a la piscina del Hotel Novotel de Viña del Mar para el tradicional momento.

Previo a su debut, Dides abordó el polémico conteo de votos donde compitió muy cerca con Faloon Larraguibel por el título, pero tras la anulación de los últimos papeles, el resultado fue bastante cuestionado.

Ante esto, la actual Miss Chile pidió que existieran dos reinas para el Festival de Viña 2025, solicitud que fue aceptada por la organización.

“La organización acaba de deliberar que sí, vamos a entregarle una corona a Faloon y mañana tendremos piscinazo de Faloon en el hotel Novotel“, declaró Daniela Urrizola, animador del evento, según consigna Canal 13.

“Tú te mereces la corona, yo también me lo merezco pero estoy feliz con mi anillo de corazón realmente y pueden haber dos reinas de Viña porque yo lo pedí y se logró. Te lo mereces reina”, reveló Emilia.

Posterior al momento captado por los medios de comunicación, en el programa Hay que Decirlo, Faloon, junto a su ‘generalísimo’, Matías Vega, obtuvo su tan buscado momento y piscinazo.

“Agradezco enormemente que estén aquí acompañándome en el día de hoy. Me emociona”, fueron las palabras de la exchica Yingo.

A ello sumó unas palabras para las personas en sus casas que también votaron por ella y agradeció el apoyo de su familia e hijos.

Tras ello realizó el piscinazo con el apoyo de los panelistas de Hay Que Decirlo y los medios invitados para captar el momento. Además, la chica reality tendrá su corona y hasta propio anillo regalado por ‘Willy Sabor’.

Aquel acto fue cuestionado por usuarios en redes sociales, quienes criticaron la actitud del programa y de Faloon Larraguibel por no aceptar la coronación de Emilia Dides.

#HayQueDecirlo13 #Vina2025 no tengo nada en contra de Faloon, pero uds le aportillaron su 1er lugar a #EmiliaDides terminaron por arruinarlo exhibiendo a Faloon como si fuera la ganadora mensj buenista q no comparto en peleas de niños" se enseña a no ser egoísta, en este caso No

— Rous 🇨🇱 (@ro_syyy) February 27, 2025