Mientras se encontraba en un estudio de BBC en Londres, la periodista de BBC Olga Malchevska vio por primera vez las imágenes del edificio donde vivía bombardeado.

El dramático momento quedó registrado y rápidamente se viralizó en las redes sociales luego de que su colega Karen Giannone lo compartiera.

“El momento en que mi colega de BBC Ucrania ve fotos de la casa de su familia, parcialmente destruida durante la noche en Kiev. No sabíamos hasta ese momento que era su edificio real el que había sido atacado. Afortunadamente, la familia de Olga está a salvo”, expresó Giannone.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.

We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.

Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA

— Karin Giannone (@KarinBBC) February 25, 2022