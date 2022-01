Ómicron una de las variantes que más rápido se ha expandido en el mundo, de acuerdo a lo expresado por la OMS, tendría la particularidad de ser más contagiosa pero menos letal que las anteriores. Pero esta no sería su única diferencia, sino que también algunos de sus síntomas.

Según información recopilada por la Universidad de Oxford, en su plataforma Zoe Covid son 14 los principales síntomas de Ómicron. En aquel informe son los mismos pacientes quienes reportan su estado de contagio.

La doctora y científica encargada de la plataforma virtual, Claire Steves, aseguró que: “los síntomas más informados de Ómicron son muy parecidos a los de un resfriado”, específicamente en las personas que tienen todas sus dosis de la vacuna, detalló.

Basado en estas estadísticas, el sitio web Business Insider clasificó los síntomas a partir de su aparición:

Esta revisión estuvo basada en los resultados correspondientes a pacientes del Reino Unido, que resultaron ser casos positivos durante el primer periodo de propagación de la variante Ómicron.

En este contexto la secreción nasal, o nariz congestionada, es el primer síntoma que registraron los casos positivos por la variante, llegando al 73% de la muestra. A este le sigue el dolor de cabeza y fatiga, en segundo y tercer lugar con el 68% y 64% respectivamente.

Lo anterior cobra sentido con las declaraciones expuestas por Steves.

Los síntomas de Ómicron se presentan más rápido.

Los periodos de incubación del virus han sufrido cambios. En la cepa original era posible ver los primeros síntomas recién al quinto día; luego con Delta el periodo disminuyó al cuarto día y ahora, con la nueva variante, varios pacientes han reportado malestares en el día tres.

Por ello muchos científicos aseguran que Ómicron es mucho más veloz en su propagación que las anteriores. No obstante, los síntomas podrían ser más leves y más parecidos a un resfriado común que a una gripe como lo eran las variantes anteriores.

¿Cómo sobrellevar los síntomas?

Como es bien sabido este virus aún no tiene una cura específica por lo que no existen recomendaciones infalibles sobre cómo lidiar con los síntomas. No obstante, varios médicos recomiendan combatirlos manteniéndose hidratados, especialmente en los casos en que haya malestares como dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre y/o diarrea. Además de usar medicamentos de venta libre para el resfriado.

Aunque para todos la recomendación más segura es la misma: vacunarse. Como varios médicos han insistido, en este caso, la prevención del contagio es el método más seguro de protección, por lo que siguen aconsejando también el uso de mascarillas certificadas, distanciamiento físico, ventilación de interiores y sanitización continua.