El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió escuetamente al intento de robo a su vehículo que fue repelido por su escolta y que dejó a un delincuente muerto en Vitacura.

La situación se registró a las 7:45 horas de este lunes, cuando el automóvil fiscal estaba estacionado en el servicentro ubicado a un costado de la Costanera Norte.

En ese momento, un delincuente aprovechó de romper una luneta del auto e intentó subirse, pero fue sorprendido por un suboficial de Carabineros -escolta del ministro- quien tras advertir que era uniformado, utilizó su arma de servicio para frustrar el atraco.

Al respecto, Briones indicó que al momento del hecho “yo no estaba ahí, fueron a buscarme”.

Asimismo dijo que “le podría haber pasado a cualquier persona”, ya que “ese auto no tenían cómo saber que era del Ministerio de Hacienda, es un auto común, no tiene una identificación particular y estaba estacionado”.

Indicó no tener más antecedentes de lo sucedido y que su escolta “está bien y dando declaraciones”.

Pese a ser consultado, evitó referirse a la muerte del asaltante.

Según detalló el fiscal Oriente, Omar Merida, precisó que el policía usó su arma en 13 oportunidades y que eran cuatro los asaltantes, los que se llevaron una mochila desde el interior del vehículo y que abandonaron posteriormente.