Sorprende en Quillota la presencia de un colectivo Tesla en las calles de la comuna, perteneciente a la línea de Taxis Colectivos Los Gallos. El inusual vehículo, un Tesla Model 3, ha generado comentarios en redes sociales por su elegancia y nivel, siendo destacado por los vecinos. Aunque el sindicato se encuentra en proceso de testeo y no ha entregado detalles, se confirma que el colectivo no forma parte del programa "Mi Taxi Eléctrico" debido a que la marca Tesla no fue postulada. El automóvil, en su versión RWD de 40 millones de pesos, cuenta con 283 Hp, dos motores, una batería de 75 kwh y 440 Nm de torque, contrastando con la otra versión disponible en Chile, el Long Range Dual Motor (AWD), valorado en aproximadamente $49.900.000, con mayores prestaciones.