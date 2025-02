Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, expresó su molestia al no haber sido formalmente invitado a la mesa de trabajo de productores hortofrutícolas liderada por la Seremi de Agricultura para ordenar el sector de la Feria Pinto, desmintiendo la afirmación de la institución de que serán convocados. Neira se opone a mantener a los productores en el bandejón central de la avenida Balmaceda por razones de seguridad y daño a espacios públicos, mientras que la Seremi asegura que la propuesta será presentada a la Municipalidad de Temuco en marzo. Se manejan soluciones como un mercado concentrador en Padre Las Casas y el traslado de algunos productores a la Vega Modelo, no descartando el uso de fuerza pública en caso de no lograr acuerdos.