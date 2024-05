Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Productores hortofrutícolas de La Araucanía ingresaron un recurso de protección contra el alcalde y la Municipalidad de Temuco, denunciando vulneración de derechos fundamentales al no llegar a un acuerdo que les permita vender sus productos en la avenida Balmaceda, generando millonarias pérdidas a unos cuatro mil productores de siete comunas. A pesar de reclamos de vecinos por ruidos e ilícitos, no se ha concretado un acuerdo, lo que llevó a los productores a presentar la acción legal argumentando la violación de derechos fundamentales y un convenio internacional que les permite la venta de alimentos. Las manifestaciones continúan sin acuerdos entre las partes, y el municipio no ha emitido declaraciones al respecto.