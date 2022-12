Acusando falta de respuesta del Gobierno en la materia, diputados de oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional para permitir a los parlamentarios decretar Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Norte.

En la actualidad, solamente el Presidente de la República posee la facultad de decretar Estado de Excepción Constitucional. Por ello, el proyecto de reforma busca permitir al Congreso declararlo también con la aprobación de 4/7 de ambas cámaras.

La iniciativa fue presentada por los congresistas de la macrozona norte José Miguel Castro (RN), Sofía Cid (RN), Renzo Trisotti (UDI) y la independiente Johana Ahumada en respuesta a la “clara evidencia de masas de inmigrantes ilegales entrando en la región”, explicaron.

“Es un alto quórum para algo tan importante pero sabemos, los que estamos viviendo en el norte de Chile con la delincuencia, con los rucos, con la migración ilegal, que es más que necesario”, afirmó el integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja José Miguel Castro.

“Es por eso que, si el Gobierno no es capaz de tomar las armas ni la batuta en estos temas tan importantes, bueno, será el Congreso, con una alta votación, quien pueda dar las atribuciones a las Fuerzas Armadas para territorios tan complejos como el norte de Chile”, sentenció el diputado.

“No podemos seguir esperando”

Por su parte, la diputada independiente Johana Ahumada criticó al Ejecutivo por su “incapacidad” de dar solución a los problemas del norte del país y justificó la medida declarando no poder seguir esperando respuestas por parte del Gobierno.

“Después de ver a un Gobierno que ha sido incapaz de dar solución a la problemática que estamos viviendo en el norte es que hemos levantado este proyecto, buscando una solución para que, desde el Congreso, se haga la solicitud de un Estado de Excepción que le da tranquilidad a la gente del norte (…) No podemos seguir esperando”, enfatizó.

Además, la parlamentaria de RN Sofía Cid evidenció preocupación por la seguridad de la zona producto de la inmigración ilegal y, a su vez, criticó a La Moneda por tomar decisiones para la Macrozona Norte desde Santiago.

Acusaron al Gobierno de permanecer “mudo”

“Estamos viviendo días complejos en términos de seguridad, mucho de la mano de la inmigración ilegal, esa inmigración que que no se detecta, que no se considera (…) Vivir en Santiago y tomar decisiones a nivel ministerial desde La Moneda es muy fácil pero yo los invito a que vayan al norte y vean lo que estamos viviendo”, dijo.

Finalmente, el diputado de la UDI Renzo Trisotti pidió al Congreso no ser “cómplice” de situaciones dramáticas y acusó al Ejecutivo de permanecer “ciego” y “mudo” frente a la crisis del norte.

“El Congreso nacional no puede ser cómplice frente a situaciones dramáticas como las que estamos evidenciando en el norte producto de la crisis migratoria, y frente a un Gobierno ciego que no ve el temor de millones de familias (…) de un Gobierno que hoy está mudo al no accionar”, finalizó.