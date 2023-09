Este jueves se conocieron nuevos antecedentes del caso de la desaparición de una adolescente de 15 años, quien fue vista por última vez por su familia la mañana de este lunes 25 de septiembre, en Antofagasta.

En el instagram personal de Antonia se subieron una serie de mensajes, supuestamente escritos por la joven, donde se dan luces respecto del por qué se habría dado su desaparición.

Son diez historias o “stories” en la que la joven detalla que “mis padres nunca, nunca fueron los mejores conmigo”.

“Mi madre ha sido un ejemplo claro de esto por toda mi vida, ella es una madre egoísta, con problemas mentales que no ha querido tratar, diciéndome a mi en repetidas ocasiones que estoy mal de la cabeza”, se puede leer en las publicaciones.

A esto, agrega que la madre “niega el hecho de que soy una persona trans (espectro no binario) en repetidas ocasiones”.

Además, en los mensajes se puede leer que “mi padrastro es un caso especial, ya que fue algo repentino. Una noche en Rengo, al rededor de diciembre – enero el estaba borracho, el me estaba diciendo cosas asquerosas como que me veía muy sexy (…) lo cual me estaba incomodando mucho”.

“Realmente lo estuve intentando parar, pero las cosas se dieron y abusó de mi sexualmente”, dice una de las publicaciones.

En otro de los mensajes se lee que, respecto de la madre y el padrastro, que “han tenido problemas con sustancias antes, no solo por lo que he escuchado, si no incluso presenciado”.

“Yo no he ido al dentista en años. Yo no he ido al doctor por algún problema en años. Yo no he ido a un psicólogo o psiquiatra en años, incluso con la promesa que se me va a dar la oportunidad, lo cual es algo a lo que ya me rendí de querer o pedir”, se ve en Instagram.

En tanto, la publicación hecha supuestamente por la menor de edad, asegura que “me da mucha pena dejar a mis hermanos en ese entorno porque yo los amo muchísimo (…) ellos no se merecen nada de lo que se pueden exponer”.

“Yo no pienso volver, me encuentro en la región Metropolitana para no alarmar a nadie más sobre mi desaparición”, asegura la publicación, a lo que agrega que “yo no confío en ningún familiar para tomar cuidado de mi”.

La publicación termina con el siguiente mensaje:

“Estoy viva. Ya no quiero pasar malos ratos por una familia que puede decir que me quiere vacíamente (…) Si necesitan algún referente para saber que soy yo, mi hermano me tiene de apodo kiki”.