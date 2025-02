Este miércoles se revelaron unos chats entre el notario Francisco Leiva y una colega, donde el primero le insiste en cómo los perjudicaría el uso de la firma electrónica.

“Estamos en esto por el lucro, no por otra cosa”, le escribió Leiva a la notaria Valeria Ronchera.

Según consignó Ciper, las conversaciones son del 2020, cuando estábamos en plena pandemia y donde se buscaban herramientas modernas que permitieran agilizar los trámites.

En concreto, los notarios encendieron sus alarmas cuando se informó que la titular de la Décima Notaría de Santiago, Valeria Ronchera, participaría de un panel denominado “Escritura Pública electrónica: ¿Qué nos falta?” En la instancia, que se llevó a cabo en julio de 2020, se promocionaría el uso de nuevas tecnologías, como la Firma Electrónica Avanzada (FEA), para certificar documentos.

Junto con agilizar los trámites y evitar la presencialidad, esta herramienta también permitiría abaratar costos para los usuarios, lo que llamó la atención del gremio de notarios, por un posible riesgo en su rol y en sus ganancias.

En este escenario, y con Ronchera abierta a esta evolución, Francisco Leiva, titular de la Segunda Notaría de Santiago, decidió intervenir y le escribió a su colega.

Fue el 11 de julio de 2020, días antes del evento donde la notaria asistiría, que le llegó el primer mensaje.

Leiva: “(…) Creo que participar del webinar [del 15 de julio] es un error que pondrá más en alerta a los superiores y los colegas. Los viejos se van a ir, no falta mucho. El proyecto va a contemplar exámenes psicolaborales para los mayores de 70 y con eso van a cambiar las cosas. Creo que aparecer como outsider trae beneficios inmediatos, pero no en el mediano plazo. Trae muchas malas ondas. Es mejor disfrutar la vida y aprovechar los frutos del trabajo. Que la pega sea un medio si no un fin. De nuevo sorry por joder y exponerte mi parecer. El gobierno y los gremios se aprovechan en demasía. Quedo a tu disposición si lo estimas. Un abrazo”.

Incluso le menciona que “lo único que va a alargar nuestra vida es atender a la Presencialidad, si no estamos fregados. Creo que con la firma electrónica avanzada que ahia (sic) se va a masificar muchísimo, de hecho con la biometría avanzada eso va a ser muy barato, y los notarios no se van a necesitar”.

Leiva: “Creo que deberías abstenerte de participar, sinceramente. Piénsalo”.

Ronchera le agradeció el chat, sin embargo, Leiva insistió en que no se expusiera.

Leiva: “(…) Estamos en esto por lucro, no por otra cosa. Seamos claros. Nadie tiene vocación de notario”.

Ronchera se mostró abierta a conversar con Leiva, y le explicó que ella llevaba años proponiendo esta plataforma, para que todos “estuvieran digitalizados”, sin embargo, la notaria señaló que “consideraron [la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales (ASDENO)] que no y que supuestamente era un interés personal (…). En fin, terminé renunciando porque claramente eran posiciones antagónicas”.

Leiva le indicó que “se expuso como un negocio tuyo, que era efectivamente algo donde tenías un interés económico. Así se dijo después”.

Cabe mencionar que el 28 de octubre de 2024, Valeria Ronchera presentó una denuncia administrativa ante la Corte Suprema, en la que acusó a Leiva y a la ASDENO, de actuar de manera concertada a mediados de 2020 para obstaculizar el avance de la Firma Electrónica Avanzada.