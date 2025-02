El Consejo de Defensa del Estado (CDE) formalizó una querella en contra de la diputada Catalina Pérez, acusándola de participar como cómplice en un presunto fraude al Fisco por más de $426 millones. La acción judicial se suma al proceso de desafuero que enfrenta la parlamentaria, previsto para este lunes 10 de febrero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

La investigación, iniciada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, se centra en los convenios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, expareja de Pérez.

El CDE se incorporó a la causa en 2023, ampliando sucesivamente su acción contra el exseremi Carlos Contreras, la concejala Paz Fuica y, finalmente, la diputada.

Según el organismo, Pérez facilitó la inclusión de Democracia Viva como receptora de recursos públicos. “Ella intervino para asegurar la ejecución de los convenios, mientras Andrade administraba los fondos de manera opaca”, señala el texto.

La diputada habría acompañado a Andrade a retirar el contrato de arriendo de un departamento en Ñuñoa, presentado como sede de la fundación. La propiedad pertenecía a Cecilia Millán, cercana a Pérez y militante de Revolución Democrática. Millán declaró que ambos le explicaron “solo generalidades” sobre el uso del inmueble.

El CDE destaca un mensaje del 20 de junio de 2023, donde Pérez insta a Andrade a colocar logotipos de la fundación en el departamento y habilitar una oficina falsa. “Debe haber alguien para atender a periodistas y demostrar que ahí funcionaba la ONG”, le habría indicado.

La entidad cuestiona la versión de Pérez de desconocer los ilícitos. “Resulta inverosímil. Colaboró en todas las etapas, desde la suscripción hasta la ejecución de los convenios”, reza el escrito.

Agrega que, en agosto de 2022, Andrade le pidió ayuda para falsificar un documento de antigüedad, a lo que ella respondió ofreciendo “hacer un acuerdo mula”.

Chats revelan que Andrade informaba a Pérez sobre su trabajo con Contreras. El mismo día de la firma de los convenios, él le envió un reporte detallado de actividades de la fundación, dirigido a Paulina Cabrera, coordinadora de los proyectos.

Un mensaje de la diputada a Andrade incrementa las sospechas. “Estoy triste y siento que es pura pérdida. Que estás perdiendo algo por mi culpa (…). Todo está mal, todo está difícil. Estoy cansada, no quiero más”, se lee.

El CDE afirma que Pérez intentó controlar la crisis una vez descubierto el caso. “Sus acciones tuvieron el único fin de colaborar en la suscripción de los convenios y ocultar el delito”, recalca la querella.

En tanto, el próximo lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidirá si Pérez pierde su fuero parlamentario.

A continuación revisa extractos que corresponden a conversaciones clave citadas en la querella del CDE, obtenidas de las páginas 18 a la 32 del documento judicial:

Catalina Pérez a Daniel Andrade: “[…] estoy triste y siento que es pura pérdida. Que estás perdiendo algo por mi culpa […] SI, SE QUE LA CAGUE con no cuadrarme con lo que habíamos definido Y CON TIRARTE A TI A LO LEONES”.

Catalina Pérez a Daniel Andrade: “1. EL DOCUMENTO QUE ESTÁN PIDIENDO […] LO TIENEN FUNCIONARIOS […] 3. CARLOS PODRÍA RESPONDER SIN MANDAR EL CONVENIO ORIGINAL […] 5. NOS CONVENCE MÁS DECIR QUE TODO SE HA EJECUTADO IMPECABLEMENTE […] DANIEL ANDRADE NO HA RECIBIDO UN PESO”.

Catalina Pérez a Daniel Andrade: “LA RENUNCIA CON FECHA ANTERIOR NO […] PARA PODER DECIR QUE RENUNCIASTE HACE MUCHO […] LO IMPORTANTE ES DEFINIR BIEN QUE FECHA ES MÁS CONVENIENTE […] BORRASTE LA FOTO CON LA PULÍ?”

16 de junio de 2023 (pág. 30):

Catalina Pérez a Daniel Andrade:

“AQUÍ SE HACE REFERENCIA A UN CONVENIO […] EN EL QUE YO NO TENGO ABSOLUTAMENTE NINGUNA INJERENCIA […] HE DECIDIDO OFICIAR YO MISMA A CONTRALORÍA […] NO VOY A TOLERAR QUE ALGUNOS INESCRUPULOSOS […] SEMBRAR UN MANTO DE DUDA”.