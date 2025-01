Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La diputada Catalina Pérez se pronunció sobre la filtración de chats con su ex pareja, Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, denunciando las constantes filtraciones de la carpeta investigativa de la Fiscalía en una causa reservada, sugiriendo que se trata de una estrategia comunicacional más que de esclarecer el supuesto delito de fraude al fisco que se le imputa. Pérez reafirmó su inocencia, asegurando que no intervino en la suscripción de convenios ni recibió dinero de ellos, además de desconocer detalles financieros u operacionales. La diputada también lamentó la difusión de mensajes privados, alegando que no cometió fraude ni tráfico de influencias. Por otro lado, criticó la investigación por aborto que la Fiscalía habría iniciado en su contra, calificándola de miserable y excesiva al buscar pruebas en sus registros médicos.